VIDEO. “Se está quemando esta ca...”: incendio de gran magnitud arrasa packing en Las Cabras

El fuego obligó a evacuar a los trabajadores y movilizó a compañías de Bomberos de toda la región de O’Higgins.

Nelson Quiroz

Matías Llanca

Un incendio de gran magnitud se registra la tarde de este lunes en un sector de bodegas del packing de la empresa Verfrut Santa Inés, en la comuna de Las Cabras, región de O’Higgins.

Debido a la emergencia, se activó una evacuación preventiva de los trabajadores, mientras se declaró segunda alarma de incendio.

Ante la magnitud del fuego, se desplegó un amplio operativo de Bomberos, con la participación de compañías provenientes de Las Cabras, Peumo, San Fernando, Malloa, Coltauco, San Vicente, Doñihue, Alhué y San Pedro, las que trabajan de manera coordinada para controlar las llamas y evitar su propagación a otras instalaciones.

Producto del operativo, las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución por la Ruta 66, conocida como la “carretera de la fruta”, con el fin de no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia que se mantienen combatiendo el siniestro.

