Ciberacoso, apuestas y violencia digital: los riesgos que amenazan a niños y niñas en Chile en plena era online

En medio del Día Internacional de Internet Seguro, el panorama digital que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Chile preocupa a especialistas, quienes advierten que la violencia online dejó de ser una excepción para convertirse en una constante.

Según datos de la Fundación VTR y la Defensoría de la Niñez, 8 de cada 10 adolescentes ha presenciado o vivido violencia en internet, siendo el ciberacoso el caso más frecuente.

Desde grooming, sexting no consentido y exposición a pornografía, hasta apuestas online que ya derivan en ludopatía infantil, los riesgos aumentan en un país con alta conectividad, pero escasa supervisión. “Hoy los riesgos en internet se pueden agrupar en tres grandes categorías: contacto, contenido y conducta”, advierte Andrés Flores Retamal, especialista en niñez de World Vision Chile.

“La vida online es su vida real”: huellas invisibles y orfandad digital

Para el experto, el problema central es la ausencia adulta en el entorno digital. “Hay adultos presentes físicamente, pero ausentes digitalmente”, afirma, explicando que los padres ven a sus hijos conectados, pero no saben qué consumen ni con quién interactúan. A esto se suma la normalización de la violencia digital y la desconfianza en los sistemas de denuncia.

La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) 2024 muestra que más del 50% de los jóvenes usa redes sociales por más de tres horas al día, lo que afecta su bienestar emocional, generando ansiedad, baja autoestima y trastornos del sueño.

Flores subraya que el reto no es desconectarlos, sino educarlos. “Internet no es solo un espacio de riesgo, también es un lugar de aprendizaje y participación. El desafío es entregar herramientas para habitarla con seguridad y autonomía”, concluye.