;

Definición Grupo I del Mundial 2026: a qué hora juegan Francia-Noruega y Senegal-Irak, y quién transmite por TV

Noruega y Francia disputarán el primer lugar del Grupo I, mientras que Senegal e Irak aspirarán a ser mejor tercero.

Nicolás Lara Córdova

Definición Grupo I del Mundial 2026: a qué hora juegan Francia-Noruega y Senegal-Irak, y quién transmite por TV

Definición Grupo I del Mundial 2026: a qué hora juegan Francia-Noruega y Senegal-Irak, y quién transmite por TV / picture alliance

Este viernes 26 de junio se disputará la tercera jornada de partidos del Grupo I en el Mundial 2026.

Con Noruega y Francia ya clasificados, ambas selecciones disputarán el primer lugar de este grupo, mientras que Irak y Senegal aspirarán a ganar un puesto como mejor tercero.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs. Noruega y Senegal vs. Irak por el Mundial 2026?

Los dos compromisos se disputarán en simultáneo a contar de las 15:00 horas este viernes 26 de junio.

El Noruega - Francia se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, mientras que el Senegal - Irak se escenificará en el BMO Field de Toronto.

¿Cómo y dónde ver en vivo Francia vs. Noruega y Senegal vs. Irak por el Mundial 2026?

El choque entre Noruega y Francia se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, DSports en TV cable y la plataformas Paramount+, DAZN y Disney+.

En tanto, Senegal e Irak se podrá seguir por la señal de DSports en TV cable y la plataforma Paramount+ y DAZN.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad