Definición Grupo I del Mundial 2026: a qué hora juegan Francia-Noruega y Senegal-Irak, y quién transmite por TV / picture alliance

Este viernes 26 de junio se disputará la tercera jornada de partidos del Grupo I en el Mundial 2026.

Con Noruega y Francia ya clasificados, ambas selecciones disputarán el primer lugar de este grupo, mientras que Irak y Senegal aspirarán a ganar un puesto como mejor tercero.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs. Noruega y Senegal vs. Irak por el Mundial 2026?

Los dos compromisos se disputarán en simultáneo a contar de las 15:00 horas este viernes 26 de junio.

El Noruega - Francia se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, mientras que el Senegal - Irak se escenificará en el BMO Field de Toronto.

¿Cómo y dónde ver en vivo Francia vs. Noruega y Senegal vs. Irak por el Mundial 2026?

El choque entre Noruega y Francia se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, DSports en TV cable y la plataformas Paramount+, DAZN y Disney+.

En tanto, Senegal e Irak se podrá seguir por la señal de DSports en TV cable y la plataforma Paramount+ y DAZN.