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Bomberos de Chile ya busca sobrevivientes en Venezuela: equipo USAR inició operaciones tras los terremotos

Los rescatistas comenzaron sus primeras labores en La Guaira, mientras el Gobierno confirmó el envío de un segundo avión con ayuda humanitaria y equipamiento.

Nelson Quiroz

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Los rescatistas chilenos del equipo USAR de Bomberos de Chile ya iniciaron sus primeras operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela, mientras el Gobierno confirmó el envío de un segundo avión con ayuda humanitaria para reforzar las labores de emergencia.

La información fue entregada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien señaló que se comunicó con el líder del contingente chileno desplegado en terreno.

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Me confirma que hace una hora ya comenzaron las operaciones en La Guaira. El grupo está bien y lo que corresponde ahora es dejarlos trabajar y encomendarlos mucho para que su tarea dé fruto”, escribió en su cuenta de X, agradeciendo además “a nombre del Gobierno de Chile y de todos los chilenos” el trabajo de Bomberos de Chile.

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Pavez también confirmó el despegue de un avión C-130 de la Fuerza Aérea con un nuevo cargamento de ayuda humanitaria y equipamiento para apoyar las tareas de rescate. Este vuelo se suma al primer despliegue realizado por un KC-135 de la FACh, que trasladó a 30 especialistas del equipo USAR junto a seis toneladas de equipos de búsqueda, detección y rescate, con autonomía para operar durante diez días sin depender de recursos locales.

El despliegue chileno forma parte de la ayuda comprometida por el Gobierno tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela. Mientras los equipos nacionales trabajan junto a rescatistas venezolanos en la remoción de estructuras colapsadas, las autoridades continúan coordinando el envío de asistencia humanitaria en medio de una tragedia que ya deja cientos de fallecidos, miles de heridos y severos daños en infraestructura.

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