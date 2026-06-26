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Contraloría detecta millonarias irregularidades por más de $1.800 millones en Corporación Municipal de Castro

“Se evidenciaron, entre otros, pagos sin respaldo suficiente, recuperaciones no acreditadas, y facturas con inconsistencias respecto de registros del SII”, señaló el organismo fiscalizador.

Sebastián Escares

Contraloría General de la República (CGR)

Contraloría General de la República (CGR) / VICTOR HUENANTE

La Contraloría Regional de Los Lagos detectó irregularidades por más de $1.847 millones en la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor (CMC), luego de una investigación especial iniciada tras una denuncia ciudadana bajo reserva de identidad.

El informe apunta a pagos realizados a empresas externas contratadas para gestionar la recuperación de subsidios asociados a licencias médicas. Según el organismo fiscalizador, se identificaron desembolsos sin respaldo suficiente, recuperaciones no acreditadas y facturas con inconsistencias respecto de los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII).

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De acuerdo con los antecedentes expuestos en el Informe Final N°22 de 2026, la CMC habría efectuado pagos a firmas que sustentaban la recuperación de subsidios de licencias médicas que no estaban debidamente registrados por la corporación. En otros casos, la información reportada por los proveedores no coincidía con los registros internos ni con los datos de identidad asociados a las operaciones revisadas.

La auditoría también detectó diferencias entre los antecedentes entregados por las empresas y la documentación administrativa disponible. A ello se suman facturas con inconsistencias frente a los registros del SII, situación que será parte de los antecedentes enviados a los organismos competentes.

Otro punto clave del informe es que la Corporación Municipal de Castro enfrenta 11 juicios ejecutivos originados en el cobro de facturas cedidas a distintas empresas de factoring. Según la información recopilada, esos procesos involucran un total de $833 millones y no contarían con respaldo efectivo de las prestaciones asociadas.

Se evidenciaron, entre otros, pagos sin respaldo suficiente, recuperaciones no acreditadas, y facturas con inconsistencias respecto de registros del SII”, informó el organismo fiscalizador.

Frente a estas observaciones, la Contraloría anunció que formulará un reparo por más de $1.847 millones y remitirá los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de que se determinen eventuales responsabilidades.

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