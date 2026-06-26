Tragedia en Coronel: funcionaria del SAMU muere en fatal choque de ambulancia con camiones en la Ruta 160

Una funcionaria del SAMU murió este viernes tras un grave accidente de tránsito registrado en la Ruta 160, a la altura del cruce Calabozo, en la comuna de Coronel, región del Biobío.

La emergencia involucró al menos ocho vehículos, entre ellos una ambulancia y dos camiones, y provocó una amplia movilización de equipos de rescate.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la colisión se produjo cuando dos camiones impactaron entre sí y posteriormente alcanzaron a la ambulancia que circulaba por el sector, mientras el resto de los vehículos chocó por alcance.

La víctima fatal corresponde a una enfermera que viajaba en el móvil de emergencia, mientras que otros dos integrantes del equipo SAMU resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales.

En el lugar trabajaron Bomberos de Coronel y Lota, personal de salud y Carabineros, mientras se desarrollaban las primeras diligencias para establecer la dinámica del siniestro.

El accidente generó una importante congestión vehicular en la principal ruta que conecta Coronel con Concepción. Debido a la emergencia, se habilitaron desvíos de tránsito en las inmediaciones del Hospital de Coronel, mientras las autoridades continuaban con las labores de rescate e investigación para determinar las causas del fatal choque.