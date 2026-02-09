“Pensando en que es un gobierno de emergencia...”: secretaria general de RN valora designación de subsecretarios y delegados por Kast

Este lunes, la secretaria general de Renovación Nacional (RN) y senadora electa por el Maule, Andrea Balladares, conversó con ADN Hoy sobre todo lo que viene para el gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá el próximo mes de marzo.

La dirigenta del futuro partido oficialista se refirió a la elección de subsecretarios y delegados regionales, indicando que “la elección de las personas dan las señales que nosotros esperábamos”.

“Nosotros como RN tenemos cinco subsecretarios y dos delegados presidenciales, así que obviamente estamos muy contentos por ello y los vamos a apoyar en todo lo que venga en el futuro gobierno”, agregó.

En esa línea, Balladares comparó los gobiernos de Piñera y Kast, indicando que “aquí tenemos un escenario de un gobierno totalmente distinto a lo que habíamos tenido antes. Los dos gobiernos donde a nosotros nos tocó ser parte eran gobiernos de una coalición“.

Además, dio a conocer la mayor preocupación de la coalición. “Lo que nosotros hemos dicho de nuestra preocupación hacia el mundo político no tiene que ver con el cuoteo, sino que tiene que ver con la experiencia de las personas”, declaró.

“Pensando en que esto es un gobierno de emergencia, y en el mal pie que creemos que ha dejado mucho ministerio el gobierno actual, creemos que se necesita personas con mucha experiencia en los ministerios y en la acción pública para poder hacer andar rápido los ministerios, y ahí está fijado nuestra preocupación", complementó.

Descuelgue de Libertarios

Por otro lado, la secretaria general de RN comentó el rechazo del Partido Nacional Libertario de ser parte del gobierno de Kast, indicando que “nosotros en Renovación Nacional siempre nos hemos planteado como un partido colaborador, un partido que logra conseguir mayorías, que busca acuerdos históricamente".

“Nosotros siempre hemos sido una oposición que busca mejorar los proyectos de ley y sacar buenas leyes, como la ley Naín-Retamal. Nosotros nos sentimos orgullosos de ese proyecto porque fuimos parte de él, y lo logramos sacar en consenso. Obviamente el Partido Libertario tiene una posición distinta, nosotros nos planteamos colaborar, incluso con el gobierno actual del presidente Boric", aseveró.

“¿Y cómo no lo vamos a hacer? Con un gobierno que obviamente era opositor al gobierno actual, y con la invitación a la que nos está haciendo de sacar al país adelante, obviamente nosotros nos planteamos desde la colaboración“, afirmó.

Balladares también se refirió a la gira internacional realizada por José Antonio Kast, particularmente a su intervención en la VII Cumbre Transatlántica realizada en Bruselas, donde cuestionó los “ismos extremos” (ambientalismo, animalismo, feminismo e indigenismo).

“Con ese Kast tenemos diferencias, pero eso queda, como él mismo lo ha dicho, en generar vínculos internacionales”, dijo la representante de RN.

“Creo que lo que se va a ver aquí en Chile va a estar concentrado en lo que él mismo fijó: en un gobierno de unidad que va mucho más allá de nosotros, como centro derecha, que incluye incluso a independientes sin militancia política", señaló.

Candidatura de Bachelet a la ONU

Finalmente, Andrea Balladares se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

“Hay algunos militantes que están de acuerdo, como el senador Manuel José Ossandón, otros que no, pero creo que hay un error inicial del Presidente Boric, y es cómo lo planteó. Debería haberlo conversado antes”, dijo.

“Yo creo que en este minuto el Presidente debería haberlo conversado antes, es muy difícil en este minuto apoyarlo así como se forjó, creo que todavía hay espacio para mejorarlo, pero así como está hoy día, nos complica y creo que no le hace bien al país”, cerró.