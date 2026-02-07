La lista de 16 delegados regionales anunciados por José Antonio Kast para su Gobierno: ¿Cuál será su función? / Hans Scott

Este fin de semana, el Presidente electo José Antonio Kast oficializó la nómina de los 16 delegados presidenciales que asumirán la representación del Ejecutivo en cada región del país.

Estas autoridades serán el nexo directo entre el Palacio de La Moneda y los territorios, teniendo como misión principal la coordinación de la seguridad pública y la implementación de las políticas gubernamentales a nivel local desde el mes de marzo.

En la lista aparecen nombres de peso político como el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien liderará la Región Metropolitana, y la exdiputada Sofía Cid, designada para la Región de Atacama.

Los delegados regionales actuarán como el brazo operativo del Gobierno frente a las urgencias locales, con un énfasis especial en la recuperación del orden público y la gestión de emergencias territoriales.

Lista de delegados regionales de José Antonio Kast