Cuba advierte que se quedarán sin combustible para los aviones: suministro se suspenderá desde esta medianoche

La isla acusa que la crisis aeroportuaria se debe al asedio petrolero de Estados Unidos, situación que afectará a todos los aeropuertos internacionales del país.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Anadolu

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia busca soluciones junto a autoridades de Cuba a la crisis aeroportuaria, tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.

“Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró la autoridad en una rueda de prensa, insistiendo en que “la situación en Cuba es realmente crítica”.

ADN

Getty Images | El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. / Anadolu Agency

Luego, añadió que “estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país” y aseguró que Moscú y La Habana estudian “posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos”.

Todos los aeropuertos internacionales de Cuba afectados

Según informó el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa, en Cuba hay cerca de 4.000 turistas rusos y todos los vuelos previstos se efectúan con normalidad.

Revisa también

ADN

Previamente, el Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes se quedarían sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según confirmaron agencias como EFE y AFP.

El mensaje Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo.

