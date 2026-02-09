Operativo en Aeropuerto Arturo Merino Benítez por presunta amenaza de explosivo en vuelo / KARIN POZO/AGENCIAUNO

A las 18:20 horas se activó el protocolo de seguridad en el puente de embarque 15-B del Terminal Nacional del AeropuertoAeropuerto Arturo Merino Benítez, luego que personal de la aerolínea SKY detectara vibración anómala en el equipaje de un pasajero chileno de 38 años, sin antecedentes penales.

Aunque el hombre aseguró que no contenía explosivos, se mantuvo presunta amenaza a bordo del vuelo H2-2026 con destino a Copiapó, que transportaba 139 pasajeros y 6 tripulantes.

Los pasajeros y tripulación fueron evacuados a zona segura y la PDI detuvo al pasajero. El GOPE se dirige al lugar para inspección especializada, mientras la aeronave es trasladada a un sector seguro.

Es una noticia en pleno desarrollo…