Aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago activa protocolos de emergencia: pasajeros fueron desembarcados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A través de sus redes sociales, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se activó el protocolo de emergencia en el Aeropuerto de Santiago, luego de que un pasajero diera un aviso de bomba.

Según detallaron, esta persona se encontraba en proceso de embarque en un vuelo que tenía como destino Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Sin embargo, y al dar este aviso de bomba, la DGAC implementó el protocolo de emergencia, motivo por el cual 218 pasajeros del vuelo fueron desembarcados.

“Informamos que ante aviso de bomba realizado por un pasajero en proceso de embarque vuelo LATAM079 Santiago/Puerto Montt en Ap. AMB, la DGAC activó protocolos de emergencia”, señalaron.

“Los pasajeros fueron desembarcados mientras se desarrolla procedimiento”, agregaron.

Según pudo conocer Radio ADN, la persona que dio el aviso de bomba y provocó la activación del protocolo de emergencia es un hombre de 58 años, de nacionalidad uruguaya, y que se encuentran detenido por la Policía de Investigaciones.