FOTO. Naya Fácil revela su nueva adquisición: un auto que muy pocos tienen en el mundo
La influencer utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la compra de uno de los modelos de Tesla.
Naya Fácil nuevamente está en el ojo público luego de utilizar una de sus cuentas en Instagram donde reveló su nueva adquisición.
La influencer y creadora de contenido reveló este lunes que adquirió una Cybertruck, modelo de Tesla que destaca por su diseño futurista.
En la publicación, Naya cita a la canción No me quiero casar de Bad Bunny donde utiliza la frase “Trabajando con cojone’, aquí nada fue al azar“.
La publicación de la influencer se llenó de comentarios positivos y felicitaron a Naya por su nueva compra.
“Eléctrico y robótico, buena elección. Felicidades”; “Rifa un paseo en la cyberpink”; “Necesito verlo rosado, felicitaciones nayita hermosa”; “Ya quiero verlo rosado”, fueron algunos de los cometarios que recibió Naya.
