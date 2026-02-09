Naya Fácil nuevamente está en el ojo público luego de utilizar una de sus cuentas en Instagram donde reveló su nueva adquisición.

La influencer y creadora de contenido reveló este lunes que adquirió una Cybertruck, modelo de Tesla que destaca por su diseño futurista.

En la publicación, Naya cita a la canción No me quiero casar de Bad Bunny donde utiliza la frase “Trabajando con cojone’, aquí nada fue al azar“.

La publicación de la influencer se llenó de comentarios positivos y felicitaron a Naya por su nueva compra.

“Eléctrico y robótico, buena elección. Felicidades”; “Rifa un paseo en la cyberpink”; “Necesito verlo rosado, felicitaciones nayita hermosa”; “Ya quiero verlo rosado”, fueron algunos de los cometarios que recibió Naya.