Una verdadera tormenta mediática se desató en redes sociales luego de que Naya Fácil realizara el esperado sorteo de su lujosa camioneta , el cual terminó envuelto en polémica.

Todo comenzó cuando la influencer transmitió en vivo el momento en que anunció al ganador, generando tensión incluso durante el contacto con el afortunado, cuyo teléfono estuvo a punto de apagarse en plena videollamada.

Sin embargo, participantes del sorteo acusaron que el concurso se hizo tras vender 80 mil números , pese a que 90 mil personas habían comprado uno, dejando a 10 mil fuera.

“Se cometió un error”

A través de Instagram, Naya Fácil salió a dar explicaciones sobre lo sucedido: “Se cometió un error en la rifa que estamos trabajándolo a full para poder darles una pronta solución. Quiero pedirles disculpas públicas a las personas que se han visto afectadas”.

“La solución la haré pública en algunos días , menos de una semana, porque también necesito ser transparente tanto con los que se vieron afectados por este error como con los que participaron”, añadió.

Respecto al ganador, aseguró que esta semana se le entregará la camioneta. “Ustedes comprenderán que no puedo dejarlo sin su premio, pero sin duda voy a buscar la solución para las otras personas”.

Revisa aquí las declaraciones de Naya Fácil: