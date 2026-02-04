;

VIDEO. “Se cometió un error”: Naya Fácil pide disculpas tras críticas por polémica rifa en la que sorteó lujosa camioneta

La influencer aseguró que en los próximos días dará a conocer una solución para las personas afectadas, remarcando que “necesito ser transparente”.

Ruth Cárcamo

Capturas Instagram @nayafacilconcursos

Capturas Instagram @nayafacilconcursos

Una verdadera tormenta mediática se desató en redes sociales luego de que Naya Fácil realizara el esperado sorteo de su lujosa camioneta, el cual terminó envuelto en polémica.

Todo comenzó cuando la influencer transmitió en vivo el momento en que anunció al ganador, generando tensión incluso durante el contacto con el afortunado, cuyo teléfono estuvo a punto de apagarse en plena videollamada.

Sin embargo, participantes del sorteo acusaron que el concurso se hizo tras vender 80 mil números, pese a que 90 mil personas habían comprado uno, dejando a 10 mil fuera.

Revisa también

ADN

“Se cometió un error”

A través de Instagram, Naya Fácil salió a dar explicaciones sobre lo sucedido: “Se cometió un error en la rifa que estamos trabajándolo a full para poder darles una pronta solución. Quiero pedirles disculpas públicas a las personas que se han visto afectadas”.

“La solución la haré pública en algunos días, menos de una semana, porque también necesito ser transparente tanto con los que se vieron afectados por este error como con los que participaron”, añadió.

Respecto al ganador, aseguró que esta semana se le entregará la camioneta. “Ustedes comprenderán que no puedo dejarlo sin su premio, pero sin duda voy a buscar la solución para las otras personas”.

Revisa aquí las declaraciones de Naya Fácil:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad