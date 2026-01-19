VIDEO. Influencer Naya Fácil visita sector afectado por incendios y llama a ayudar con potente mensaje
La creadora de contenido decidió movilizar a sus seguidores para recolectar insumos básicos.
En medio de la emergencia por los incendios forestales que han devastado amplias zonas de las regiones del Biobío y Ñuble, la influencer Naya Fácil decidió movilizar a sus seguidores para recolectar insumos básicos para quienes han perdido sus hogares o servicios.
En pocas horas, logró juntar un camión con agua, bebidas isotónicas, alimentos, toallitas húmedas y comida para mascotas, entre otros artículos esenciales.
Revisa también
La celebridad de internet se hizo presente en la Región del Biobío, donde, desde el lugar de los hechos, hizo un llamado a toda la comunidad a contribuir a contrarrestar los efectos del siniestro que azota al país.
“La gente necesita ropa interior, útiles de aseo, pañales. Los invito a todos a ayudar; se necesita mano de obra, después hay que retirar escombros, sacos, guantes y palas, todo lo que puedan aportar. Por favor, vengan acá a ayudar a los vecinos que lo perdieron todo”, dijo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.