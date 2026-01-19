;

VIDEO. Influencer Naya Fácil visita sector afectado por incendios y llama a ayudar con potente mensaje

La creadora de contenido decidió movilizar a sus seguidores para recolectar insumos básicos.

ADN Radio

07 DE FEBRERO DEL 2024 / FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

07 DE FEBRERO DEL 2024 / FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO / Francisco Vicencio Salinas

En medio de la emergencia por los incendios forestales que han devastado amplias zonas de las regiones del Biobío y Ñuble, la influencer Naya Fácil decidió movilizar a sus seguidores para recolectar insumos básicos para quienes han perdido sus hogares o servicios.

En pocas horas, logró juntar un camión con agua, bebidas isotónicas, alimentos, toallitas húmedas y comida para mascotas, entre otros artículos esenciales.

Revisa también

ADN

La celebridad de internet se hizo presente en la Región del Biobío, donde, desde el lugar de los hechos, hizo un llamado a toda la comunidad a contribuir a contrarrestar los efectos del siniestro que azota al país.

“La gente necesita ropa interior, útiles de aseo, pañales. Los invito a todos a ayudar; se necesita mano de obra, después hay que retirar escombros, sacos, guantes y palas, todo lo que puedan aportar. Por favor, vengan acá a ayudar a los vecinos que lo perdieron todo”, dijo.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad