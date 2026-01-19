En medio de la emergencia por los incendios forestales que han devastado amplias zonas de las regiones del Biobío y Ñuble, la influencer Naya Fácil decidió movilizar a sus seguidores para recolectar insumos básicos para quienes han perdido sus hogares o servicios.

En pocas horas, logró juntar un camión con agua, bebidas isotónicas, alimentos, toallitas húmedas y comida para mascotas, entre otros artículos esenciales.

La celebridad de internet se hizo presente en la Región del Biobío, donde, desde el lugar de los hechos, hizo un llamado a toda la comunidad a contribuir a contrarrestar los efectos del siniestro que azota al país.

“La gente necesita ropa interior, útiles de aseo, pañales. Los invito a todos a ayudar; se necesita mano de obra, después hay que retirar escombros, sacos, guantes y palas, todo lo que puedan aportar. Por favor, vengan acá a ayudar a los vecinos que lo perdieron todo”, dijo.