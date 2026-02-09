Minsal informa que 2,7 millones de personas salieron de listas de espera en 2025, pero no se alcanzó meta de los 200 días

En las últimas horas, el Ministerio de Salud presentó el informe trimestral sobre los tiempos de espera de las patologías no GES. De acuerdo con el balance oficial, solo durante 2025, 2,7 millones de personas egresaron de las listas de espera, mientras que en los últimos cuatro años la cifra total alcanza los 12 millones de pacientes atendidos.

El reporte corresponde a la última cuenta obligatoria de la actual administración en esta materia e incluye tanto listas no GES como garantías GES. Según el análisis del Minsal, los tiempos de espera han disminuido en el período, permitiendo que más personas accedan a diagnósticos y atenciones en la red pública. Sin embargo, el objetivo de reducir el promedio nacional a menos de 200 días no fue alcanzado.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, destacó los avances en el cumplimiento de las garantías GES. “Durante el año 2025 se generaron cinco millones y medio de garantías, logrando un cumplimiento del 98,1 por ciento. Este es el nivel más alto desde el año 2021”, señaló.

En cuanto a las patologías no GES, Martorell subrayó que “más de 2,7 millones de personas egresaron de esta lista de espera durante 2025” y agregó que “la mediana de espera es la más baja desde que se tiene registro, es decir, desde 2016, cuando se crea el sistema de información de tiempos de espera”.

Las cifras muestran que entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, el tiempo de espera para consultas de nueva especialidad no GES bajó de 336 a 226 días, una reducción de 110 días. En el caso de las cirugías, el promedio pasó de 490 a 251 días en el mismo período.

Un aumento “exorbitante”

Pese a estos avances, desde el mundo académico advierten que el problema sigue siendo crítico. El ex subsecretario de Redes Asistenciales y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma, Luis Castillo, afirmó que “si bien se han reportado días que han ido levemente disminuyendo en algunas áreas, no es menos cierto que el número de chilenos esperando ha aumentado de forma exorbitante”.

En esa línea, agregó que “esto debe ser solucionado por la próxima administración, con una adecuada integración público-privada que permita disponer de un servicio de salud integrado a nivel nacional. Este es un problema que constituye una emergencia de carácter nacional”.

Este lunes está programada una reunión bilateral entre la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y su sucesora, May Chomalí, encuentro en el que se abordará el estado de avance de las listas de espera, el traspaso de información y los principales desafíos que enfrentará la cartera.