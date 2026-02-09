Luto en el mundo de la música: muere artista pionero del “highlife” y guitarrista a los 90 años / Getty Images

La música está de luto. Este lunes se dio a conocer sobre la muerte del artista ghanés Ebo Taylor, pionero del “highlife” y guitarrista, a los 90 años de edad.

El hijo del músico, Kweku Taylor, fue quien confirmó la noticia. “El mundo ha perdido a un gigante. Un coloso de la música africana”, manifestó, según consignó The Guardian.

“Ebo Taylor falleció ayer, un día después del lanzamiento del festival de música Ebo Taylor y exactamente un mes después de cumplir 90 años, dejando tras de sí un legado artístico inigualable. Papá, tu luz nunca se apagará“, agregó

Tayor nació en la Costa del Cabo de Ghana en 1936, comenzó a tocar el piano a los 6 años y durante su época universitaria se hizo conocido por su afinidad con el highlife.

El highlife corresponde a un género que mezcla ritmos africanos tradicionales con influencias del jazz y del caribe. De hecho, recientemente fue añadido a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Entre las bandas a las que perteneció durante su carrera musical, están Stargazers y Broadway Dance Band.

En tanto, Taylor realizó giras hasta los 70 y 80 años, estuvo en escenarios de Europa y Estados Unidos durante el ocaso de su carrera.