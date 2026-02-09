;

FOTO. Luto en el mundo de la música: muere artista pionero del “highlife” y guitarrista a los 90 años

La noticia fue dada a conocer por parte de la familia del artista.

Sebastián Escares

Luto en el mundo de la música: muere artista pionero del “highlife” y guitarrista a los 90 años

Luto en el mundo de la música: muere artista pionero del “highlife” y guitarrista a los 90 años / Getty Images

La música está de luto. Este lunes se dio a conocer sobre la muerte del artista ghanés Ebo Taylor, pionero del “highlife” y guitarrista, a los 90 años de edad.

El hijo del músico, Kweku Taylor, fue quien confirmó la noticia. “El mundo ha perdido a un gigante. Un coloso de la música africana”, manifestó, según consignó The Guardian.

Revisa también:

ADN

“Ebo Taylor falleció ayer, un día después del lanzamiento del festival de música Ebo Taylor y exactamente un mes después de cumplir 90 años, dejando tras de sí un legado artístico inigualable. Papá, tu luz nunca se apagará“, agregó

Tayor nació en la Costa del Cabo de Ghana en 1936, comenzó a tocar el piano a los 6 años y durante su época universitaria se hizo conocido por su afinidad con el highlife.

El highlife corresponde a un género que mezcla ritmos africanos tradicionales con influencias del jazz y del caribe. De hecho, recientemente fue añadido a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Entre las bandas a las que perteneció durante su carrera musical, están Stargazers y Broadway Dance Band.

En tanto, Taylor realizó giras hasta los 70 y 80 años, estuvo en escenarios de Europa y Estados Unidos durante el ocaso de su carrera.

ADN

Jordi Vidal

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad