VIDEO. Revelan detalles íntimos de la boda celebrada en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El artista puertorriqueño se convirtió en el primer artista en presentar su show del medio tiempo completamente en español.

Nicolás Lara Córdova

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se robó las miradas durante este fin de semana por su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl celebrado el pasado domingo 8 de febrero.

El puertorriqueño de 31 años se convirtió en el primer artista en presentar su show del medio tiempo completamente en español, marcando un hito en la historia de este evento de la NFL.

Bad Bunny presentó un espectáculo de 13 minutos en el Levi’s Stadium y generó diferentes reacciones en redes sociales, pero un evento se robó las miradas de los espectadores: una boda.

En la mitad del espectáculo, un cura oficializó el matrimonio de una pareja que estaba vestida completamente de blanco.

Tras el show, el representante de Bad Bunny confirmó que la pareja realmente se había casado durante el show revelando un detalle inédito.

El esposo y la esposa, Eleisa Aparico y Thomas Wolter, habían invitado a Bad Bunny a su boda, pero el artista los prefirió invitar a la pareja para que fueran parte del espectáculo presentado este domingo.

Martínez ofició de testigo y firmó el certificado del certificado de matrimonio.

Revive el show del medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny:

