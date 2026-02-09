;

VIDEOS. José Astorga, experto en lenguaje no verbal: “No continúes hablando si detectas una de estas señales”

El especialista revela los microgestos que indican que tu interlocutor ha cerrado la puerta emocional a la conversación, mucho antes de que use las palabras para despedirse.

Mario Vergara

Imagen referencial

Imagen referencial / Manu Vega

Hay conversaciones que no terminan con un formal “me tengo que ir”, sino que simplemente se evaporan. El ambiente se enfría y el ritmo se rompe.

Según el experto español en lenguaje no verbal, José Astorga, el cuerpo suele cerrar la puerta mucho antes que la boca, y aprender a leer estos cierres silenciosos es fundamental para una comunicación efectiva y empática.

El “Código Astorga”: Dos gestos críticos

En uno de sus análisis más virales, Astorga destaca dos movimientos sutiles que funcionan como una barrera infranqueable. Si los ves, es momento de detenerte:

  1. Arrugar los labios: Un gesto de contención. Indica que la persona está frenando activamente el impulso de participar o responder. Es una forma de inhibición verbal.
  2. Retraer el mentón: Asociado directamente con el rechazo o la desaprobación. Es un movimiento defensivo que marca una distancia psicológica inmediata.

Revisa también:

La ciencia de la retirada social

Estos hallazgos no son aislados. El célebre psicólogo Paul Ekman sostiene que estos patrones son universales y responden a la necesidad de proteger el espacio personal sin llegar a la confrontación directa. Por su parte, el investigador David Matsumoto define estos gestos como “mecanismos de retirada social”: formas no agresivas de decir “basta”.

“El cuerpo del otro ya ha decidido terminar la interacción, aunque la educación le impida verbalizarlo”, afirma Astorga.

El “checklist” de la desconexión

Además de los microgestos faciales, existen otros indicadores de que el diálogo ha llegado a su límite. Cuando estos se acumulan, el mensaje de “fin” es inequívoco:

  • Orientación de los pies: Si apuntan hacia la salida, el cerebro ya está fuera de la habitación.
  • Evitación de la mirada: Pérdida de interés o incomodidad creciente.
  • Barreras físicas: Cruzar brazos o piernas e inclinarse hacia atrás.
  • Micro-distracciones: Consultar el móvil o suspirar frecuentemente.

La empatía como herramienta

Saber cuándo parar no es solo una cuestión de técnica, sino un ejercicio de respeto. Insistir en un tema cuando el interlocutor ya ha desconectado físicamente genera incomodidad y un desgaste innecesario en la relación. Detectar estos detalles permite que las conversaciones sean más conscientes y ajustadas a la realidad emocional de ambas partes.

@joseastorgaoficial

Nunca sigas hablando si notas estas señales 🛑 En este video explico cuándo una conversación ya se ha cerrado aunque la otra persona no te interrumpa. El lenguaje corporal, la comunicación no verbal y ciertos gestos inconscientes revelan el final de una interacción antes de que se diga una sola palabra. La psicología lo respalda: David Matsumoto explica estos comportamientos como gestos de retirada social, una forma silenciosa de marcar distancia. A su vez, Paul Ekman, desde su teoría del FACS (Facial Action Coding System), define el fruncir los labios como inhibición de la expresión verbal, y junto con Adam Kendon señala que retraer el mentón indica desaprobación y cierre conversacional. Cuando estas señales aparecen juntas, la conversación ya no avanza. Entender estas claves de la conducta humana cambia por completo la forma en que interpretas a los demás y cómo gestionas tus interacciones. Hay detalles que parecen invisibles… hasta que aprendes a verlos 👀 #lenguajecorporal #comunicacionnoverbal #lenguajenoverbal #comunicación #gestos

♬ sonido original - José Astorga Oficial

