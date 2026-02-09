;

VIDEO. “Dejó de ser atractivo...”: Jordi Castell reconoció con qué rostro de TV no volvería a trabajar

El reconocido fotógrafo participó en el nuevo capítulo del podcast “Así, tal cual” donde fue consultado sobre diversos temas.

Nicolás Lara Córdova

“Dejó de ser atractivo...”: Jordi Castell reconoció con qué rostro de TV no volvería a trabajar

Jordi Castell fue el invitado en el nuevo capítulo del podcast Así, tal cual donde dejó una impactante revelación en el mundo del espectáculo.

El panelista de TV+ fue consultado sobre con quien no volvería a trabajar en la televisión. La respuesta Castell sorprendió a los participantes del podcast.

“¿Nunca más? O sea, ¿ya trabajé con esa persona?“, comenzó el fotógrafo.

“Creo que con Julián Elfenbein”, comentó Castell, agregando que “con todo lo que lo quise y lo buen compañero que fue”.

“Siento que dejó de ser atractivo como animador y comunicador, y a mí siempre me gusta trabajar con gente que admiro”, argumentó Jordi Castell.

Sin embargo, el fotógrafo indicó que Elfenbein fue “un buen compañero”, recordando cuando compartieron pantalla en Primer Plano de Chilevisión.

