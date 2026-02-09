;

VIDEO. “Me sorprendió verla en su casa, no lo podía creer”: revelan nuevo romance de Francisco Kaminski

El comunicador llevaría dos meses saliendo con su nueva pareja. La información fue revelada por Adriana Barrientos.

Nicolás Lara Córdova

Hace un par de días se dio a conocer el nuevo romance de Francisco Kaminski a través de un video donde se le ve besándose románticamente con una desconocida mujer.

El misterio sobre quien era esa mujer se acabó este lunes en una nueva edición de Zona de Estrellas de Zona Latina, donde Adriana Barrientos reveló el secreto.

Barrientos indicó que la nueva pareja de Francisco Kaminski se trataría de María Paz Sauvalle, quien sería una profesora de 42 años y es mamá de cuatro niños.

“Es de una familia súper conservadora y tiene muy buena situación económica”, detalló la panelista.

Hugo Valencia, también panelista del programa indicó conocer a la nueva pareja de Kaminski y reveló otro detalle “entiendo que el tío tiene un bar: Mondo Lounge” ubicado en Providencia.

“Lo que sé es que la niña tiene muy buena situación económica y es de una familia ‘súper bien’”, complementó Barrientos.

La ‘Leona’ continuó comentando detalles sobre el romance de Francisco Kaminski indicando que ya ha visto por lo menos tres veces a Sauvalle con él y que le “sorprendió verla en la casa de él, no lo podía creer”.

Según Barrientos, Kaminksi y Sauvalle llevarían saliendo desde hace dos meses.

