Tras iniciar una huelga de hambre: Irán suma siete años más de prisión a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

La activista suma nuevas penas por “propaganda” y “colusión”, mientras Teherán endurece la represión contra la disidencia interna.

Mario Vergara

En un momento de máxima fricción tanto interna como externa, la justicia de Irán condenó este domingo a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a siete años adicionales de prisión y dos años de exilio interno.

La sentencia llega mientras la activista de 53 años mantiene una huelga de hambre desde el 2 de febrero y el gobierno de Teherán libra un complejo pulso diplomático con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las nuevas penas contra Mohammadi

Un Tribunal Revolucionario en Mashhad dictó las siguientes condenas contra la activista, quien ya cumplía una pena de casi 14 años:

  • 6 años por “reunión y colusión”.
  • 1.5 años por “propaganda” contra el Estado.
  • 2 años de prohibición de viajar y exilio interno en la remota ciudad de Khosf.

A pesar de haber sufrido múltiples infartos y cirugías por posibles lesiones cancerosas, las autoridades han ignorado las peticiones de libertad bajo fianza. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni-Ejei, advirtió que quienes se opongan a la revolución “enfrentarán daños”.

La “Bomba Atómica” como recurso retórico

Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, adoptó un tono desafiante tras las negociaciones con EE. UU. en Omán. En un discurso cargado de simbolismo, Araghchi aseguró que la verdadera fuerza de Irán no reside en una ojiva física, sino en su resistencia política.

“Nuestra bomba atómica es el poder de decir no a las grandes potencias”, afirmó el diplomático, en referencia a las presiones de Trump para que Irán cese el enriquecimiento de uranio al 60%.

El tablero internacional: Trump y Netanyahu

El anuncio de la sentencia coincide con la movilización militar de EE. UU. en la región, que incluye el portaaviones USS Abraham Lincoln, y la próxima visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington. Aunque el presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó el diálogo con los estadounidenses como “un paso adelante”, la postura maximalista de Araghchi sugiere que Irán no cederá fácilmente en su capacidad de enriquecimiento nuclear, a pesar de los bombardeos previos sufridos en junio.

El futuro de Mohammadi y el del acuerdo nuclear parecen estar intrínsecamente ligados a la capacidad del régimen iraní de equilibrar la represión doméstica con la supervivencia económica ante una administración Trump que ha advertido: “Parece que Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”.

