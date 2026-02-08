;

¿Quién es Juan Pablo Guanipa y por qué su liberación marca un hito en la transición venezolana?

Tras ser acusado de “terrorismo” por Diosdado Cabello, el dirigente opositor recupera su libertad en una jornada de 11 excarcelaciones confirmadas por Foro Penal.

Mario Vergara

¿Quién es Juan Pablo Guanipa y por qué su liberación marca un hito en la transición venezolana? / PEDRO MATTEY

En un movimiento clave para el escenario político venezolano, el líder opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado este domingo tras pasar más de ocho meses detenido bajo cargos que la comunidad internacional calificó de motivaciones políticas. Guanipa, estrecho aliado de María Corina Machado, encabezó una lista de 11 personas que recuperaron su libertad durante la jornada.

La liberación se produce bajo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el mes pasado. Su administración enfrenta una intensa presión de organismos de derechos humanos y de la oposición para acelerar la entrega de cientos de ciudadanos encarcelados por sus convicciones.

El caso Guanipa: De “terrorismo” a la libertad

Juan Pablo Guanipa había sido detenido a finales de mayo de 2025, acusado por el entonces ministro del Interior, Diosdado Cabello, de formar parte de un presunto grupo terrorista que planeaba boicotear las elecciones legislativas. Su familia siempre defendió que se trataba de un “preso de conciencia”.

“Hoy nos liberan. Hay mucho que discutir sobre el presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, declaró Guanipa en un video publicado en sus redes sociales tras abandonar el recinto.

Amnistía en el horizonte

La organización Foro Penal confirmó que, junto a Guanipa, fueron liberados organizadores políticos locales vinculados a Machado. Este proceso se enmarca en el debate de un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, fue enfático al señalar que una vez aprobado el proyecto, el total de los detenidos políticos sería liberado a más tardar la próxima semana. No obstante, las ONG y familias de los prisioneros han criticado la lentitud del proceso y exigen mayor transparencia sobre el contenido de la ley para garantizar una libertad plena y sin condiciones.

