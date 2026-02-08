Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 continúan con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes presentaciones jornada a jornada.

Pero más allá de la fiesta deportiva, las calles de Milano se han convertido en un lugar hostil debido a las protestas sociales que han protagonizado algunos de sus habitantes.

Las manifestaciones, que llegaron a su punto más alto durante la inauguración del evento, derivaron en enfrentamientos con la policía y en acciones de sabotaje contra la red ferroviaria del norte del país.

Según las autoridades, más de 5.000 personas se movilizaron en una marcha convocada por el Comité de Olimpiadas Insostenibles, irónicamente apodado como COI, igual que el Comité Olímpico Internacional (COI).

Entre los asistentes acudieron estudiantes, colectivos anticapitalistas y organizaciones ambientalistas, entre otros, quienes denuncian el impacto social y ecológico de los JJ. OO., con énfasis en la tala de árboles para habilitar pistas de esquí en zonas de montaña y en la presión sobre las comunidades locales.

Además, desde algunos sectores criticaron la presencia de agentes estadounidenses del ICE junto a la delegación de Estados Unidos en el dispositivo de seguridad.

La marcha se desarrolló inicialmente fuera de las zonas olímpicas, pero la tensión se disparó en las cercanías de la plaza de Corvetto, cuando un grupo intentó romper el cordón policial para acceder a la carretera.

Las fuerzas antidisturbios respondieron con sus herramientas de disuasión, mientras desde el otro sector se lanzaban piedras, petardos y fuegos artificiales, dejando imágenes que han dado la vuelta al mundo.

Cinco personas fueron detenidas y trasladadas a comisarías. Entre banderas y pancartas, se leyó el lema “Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas”, acompañado de árboles de cartón como símbolo del rechazo a la deforestación vinculada a las obras olímpicas.

Respuesta del Gobierno

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, arremetió contra los grupos que protagonizaron los disturbios en Milán durante las protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, al acusarlos de actuar “como enemigos de Italia y de los italianos”.

A través de redes sociales, la líder derechista europea defendió la organización del evento y destacó que “miles de italianos trabajan para que todo funcione en las Olimpiadas”.

Frente a las imágenes difundidas, la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia señaló que quienes provocaron los desmanes y amplificaron las escenas de caos en internet actúan como “enemigos” del país y se trata de “pandillas de delincuentes”, por lo que se actúa con la fuerza policial correspondiente.

Asimismo, hay que recordar que el Gobierno ya había enfrentado incidentes similares, sumando multitudinarias protestas en contra de Israel y el conflicto con Palestina. Es por eso que, dentro de los recintos de los Juegos, también se ha expresado cierto repudio a dicho país.