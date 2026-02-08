;

Tonka Tomicic reveló importante momento con Felipe Camiroaga: “Él se me declaró”

La animadora recordó con cariño su vínculo con el fallecido animador y sorprendió con su confesión.

El recuerdo de Felipe Camiroaga sigue presente para muchos chilenos y de forma muy especial en el mundo del espectáculo, donde cada cierto tiempo lo recuerdan reviviendo ciertas anécdotas.

Ya han pasado más de 14 años de su trágica muerte pero su nombre aún genera ruido, y a pesar de su conocida vida pública e importante trayectoria en televisión, todavía existen rumores e incertidumbre sobre su pasado más personal.

Bajo este escenario aparece el nombre de Tonka Tomicic, otro rostro popular del medio fuertemente ligado al animador, y que recientemente habló del vínculo que tuvieron.

En el nuevo episodio de Only Friends, la animadora se sinceró sobre un inédito momento vivido junto a Camiroaga, sorprendiendo a más de alguno en el panel y generando gran revuelo en redes sociales.

Cuando la conversación giraba en torno a temáticas de vínculos sentimentales, José Antonio Neme (conductor del programa) le consultó directamente: “¿Tú crees que Felipe sintió algo por ti alguna vez?“.

De forma inmediata, Raquel Argandoña (otra invitada) respondió por Tomicic con un rotundo “sí” y, entre titubeos de la también modelo, agregó que “está bien si Tonka no le dio la pasada”.

“No sé si hablar de una persona que ya no está”, comenzó respondiendo quien hoy es rostro de Mega, seguido con una confesión que sorprendió a los presentes: “Él se me declaró”.

Mencionando que el hecho ocurrió hace ya muchos años atrás, aclaró que “no pasó nada”. Y si bien elogió a quien fue su compañero en el Buenos días a todos, mencionó que “yo justo estaba empezando mi relación”.

De igual forma, Tonka Tomicic recuerda aquellos momentos con tranquilidad y bastante agradecimiento por el apoyo que recibió de parte de Felipe Camiroaga en su carrera televisiva.

