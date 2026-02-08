Run It Straight: así es el nuevo y violento “deporte” que ya buscan prohibir en algunos países

Porque al parecer no era suficiente con los concursos de cachetadas, hace un tiempo comenzó a masificarse una nueva actividad aún más violenta e insólita que se intenta justificar como concurso deportivo.

Se trata del Run It Straight, un ejercicio que consiste en que dos personas (preferentemente corpulentas/fuertes) deben correr en línea recta a toda velocidad para chocar frontalmente entre ellas.

La idea es hacerle el mayor daño posible al contrincante con una especie de tackle. Así, cada impacto ofrece gran espectacularidad al ver cómo queda afectado cada participante o incluso salen impulsados por la colisión.

El fenómeno surgió como un juego a través de los tan bullados retos virales (challenges) de redes sociales y poco a poco fue masificándose incluso más allá de las pantallas.

Sin embargo, respondiendo al alto riesgo que esto representa, está marcado por un episodio oscuro: la muerte de Ryan Satterthwaite, un joven neozelandés de 19 años que sufrió las peores consecuencias posibles tras una lesión en la cabeza durante un juego improvisado con amigos en 2025.

A raíz de este trágico caso comenzó a fiscalizarse con mayor firmeza esta práctica también conocida como Runnation. Pero lamentablemente ya era demasiado tarde y estaba arraigada en varios contextos de la sociedad.

Esto ya había pasado a ser más que un juego y logró instalarse como deporte, practicándose en gimnasios, eventos públicos, plazas e incluso escuelas.

En esta línea, frente a la popularidad que alcanzó la brutal disciplina, se inauguró una liga oficial, con todo lo que eso conlleva, avivando la polémica y agudizando la discusión.

This is 'Run It Straight,' a new combat sport where athletes sprint toward each other and collide head-on.



Durante esta semana debutó formalmente el Campeonato Run Nation debutó en el Hordern Pavilion de Sidney ante una multitud de 5 mil personas, demostrando el apoyo que hay detrás.

Los organizadores, liderados por el cofundador Tremaine Fernández, enfatizan reglas para limitar contactos a torso, chequeos previos a competidores y cobertura de seguros.

Sin embargo, los videos de brutales impactos desataron rechazo global en plataformas digitales, con llamados a clausurar la liga por glamorizar riesgos innecesarios.

Los más críticos ven en el Runit (nombre estilizado para el deporte ya oficializado) un rugby despojado de técnica, solo con choques frontales de alto voltaje sin sentido real.