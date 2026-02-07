En medio de un escenario político-social complejo que se vive en Estados Unidos, esta semana el Departamento de Defensa anunció el fin de sus relaciones académicas con la Universidad de Harvard.

Esta decisión que envía una clara señal a la población local y transmite una postura firme para el resto del mundo, afecta programas de formación militar, becas y certificaciones.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y la élite educativa de la Ivy League, a la que un sector particular de los estadounidenses le cuestiona una supuesta “agenda progresista”.

La medida entra en vigor para el año académico 2026-2027, permitiendo que el personal militar en curso complete sus estudios sin interrupciones ni mayores inconvenientes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó la ruptura argumentando que Harvard ha influido negativamente en los oficiales enviados allí.

“Demasiados de nuestros oficiales regresaron pareciéndose demasiado a Harvard: con la cabeza llena de ideologías globalistas y radicales que no mejoran nuestras filas de combate”, cuestionó.

Sin espacio para el ‘woke’

Hegseth reforzó su postura a través de X, donde calificó a la Universidad directamente como “woke”, encargándose de diferenciarla con la identidad de El Pentágono (Departamento de Defensa): “Harvard es ‘woke’; el Departamento de Guerra no”.

Además, desde el organismo planean examinar los lazos con otras universidades de la Ivy League para capacitar a sus efectivos.

Frente a este escenario, diversos académicos han alertado sobre estas intervenciones gubernamentales, apuntando que podrían socavar la independencia de las casas de estudios.