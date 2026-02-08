VIDEOS. “¡Que rico es ser latino!” Bad Bunny tuvo su baile inolvidable en el Super Bowl 2026 con grandes invitados y fiel a su cultura
Entre todos los invitados estuvo el chileno Pedro Pascal, quien apareció bailando en La Casita. Además cantó junto a una muy latina Lady Gaga y Ricky Martin.
Tras una larga espera cargada de muchas especulaciones y controversia, Bad Bunny realizó su tan anhelada presentación en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.
En un contexto lleno de críticas y tensiones por el choque cultural que significaba su actuación en el evento deportivo más importante de Estados Unidos, el puertorriqueño salió al escenario con la frente en alto y no le falló a sus fanáticos.
“Que rico es ser latino”, fue el primer mensaje que se escuchó fuerte y claro en el video que anticipó la salida del ‘Conejo Malo’ al Levi’s Stadium en Santa Clara, California.
Tal como era de esperarse, se paseó entre un sinfín de detalles y gestos que le hicieron rendir homenaje a la cultura boricua.
Revisa también:
La casita también estuvo presente con algunos rostros reconocidos, entre los cuales destacaba Pedro Pascal. El actor chileno tuvo un leve cameo bailando junto a otros intérpretes y cantantes.
Otra frase que se hizo sentir en medio de los principales éxitos de Benito fue: “Perreando sin miedo”, demostrando que la final de la NFL también es un escenario para la música latina, el género urbano y los nuevos ritmos.
En esta línea, no pasaron desapercibidos los sampleos con algunas de las voces más icónicas del reggaetón como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.
Pero no se quedó solo en honores y recuerdos, ya que también sorprendió con invitados que participaron directamente del show. Lady Gaga hizo su parte en inglés y Ricky Martin, compatriota de ‘BB’, dijeron presente.
Por último, en su despedida que musicalizó con DtMF y desatando la fiesta, Bad Bunny se despidió del Super Bowl 2026 nombrando a todos los países de América, comenzando y haciendo énfasis en los latinoamericanos.
Mostró también un balón de fútbol americano con el mensaje “Juntos, somos América”, cerrando así una participación histórica a pesar de la resistencia de algunos sectores.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.