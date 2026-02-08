;

Patricio Maturana, excarabinero condenado en el caso Campillai, accede a salida dominical desde penal de Molina

En 2022, el exoficial fue sentenciado a 12 años y 183 días de presidio efectivo por su responsabilidad en el ataque que dejó gravemente lesionada a la actual senadora.

Javier Méndez

Durante la mañana de este domingo, se confirmó un beneficio intrapenitenciario para el excapitán de Carabineros, Patricio Maturana. El condenado por el ataque contra la actual senadora Fabiola Campillai concretó su primera salida dominical desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina.

El exuniformado abandonó el recinto penal cerca de las 07:00 horas, sin emitir declaraciones a los medios presentes. Según el reglamento vigente, Maturana deberá retornar al centro de reclusión durante la tarde de esta misma jornada para continuar con su condena.

La medida fue autorizada por el Consejo Técnico del penal de Molina. El organismo validó que el interno cumple con los requisitos de conducta y tiempo mínimo de permanencia exigidos por la normativa para optar a este tipo de permisos.

El ataque que afectó a la senadora Campillai ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2019, mientras ella esperaba locomoción en un paradero de San Bernardo para dirigirse a su trabajo. En ese contexto, Maturana disparó una bomba lacrimógena que impactó directamente en el rostro de la mujer. La parlamentaria perdió la vista de forma total, además del sentido del gusto y del olfato.

Recordar que el exoficial fue sentenciado en octubre de 2022 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra la senadora. La sentencia fijó una pena de 12 años y 183 días.

