Ortiz aclara supuesto quiebre con Vidal tras la victoria ante Everton: “Si ven el festejo del primer gol se darán cuenta de la relación que tenemos”

“La tensión siempre va a estar... Lo que trato de mostrar es que se vea un equipo competitivo”, comentó el DT de Colo Colo.

Daniel Ramírez

Ortiz aclara supuesto quiebre con Vidal tras la victoria ante Everton: “Si ven el festejo del primer gol se darán cuenta de la relación que tenemos” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, habló en conferencia tras la victoria 2-0 ante Everton y reconoció que este triunfo fue un “desahogo” para su equipo, que venía de mostrar una mala imagen en el debut contra Deportes Limache.

“Era un desahogo que todos necesitábamos. Los chicos habían hecho un muy buen trabajo en la pretemporada, a mi modo de ver, con buenos partidos. Lo que mostramos ante Limache no era lo que buscábamos. Valoro mucho a los jugadores al momento de entender y saber la ansiedad que conlleva jugar en casa”, señaló el entrenador albo.

En la misma línea, comentó que “la entrega de los chicos es para destacar. Cuando estás en una institución grande, la ansiedad de querer resultados rápidos, sabiendo que es un proceso y los jóvenes están apareciendo, es un conjunto de muchas cosas que a veces al aficionado es difícil de explicar, pero a la vez es entendible”.

“Destacar al equipo, no solamente a los que iniciaron. Los que entraron también lo hicieron de buena manera”, agregó el técnico argentino.

Ortiz y su relación con Vidal

Por otro lado, Fernando Ortiz aclaró su relación con Arturo Vidal a raíz de una nota que publicó La Tercera asegurando que existe un quiebre entre el DT y el volante.

“Han inventado tantas cosas, que estábamos peleados desde que llegamos de la pretemporada... Pero si ven el festejo del primer gol ante Everton, se darán cuenta de la relación particular que tengo con Arturo”, afirmó el estratega trasandino.

“La tensión siempre va a estar... Lo que trato de mostrar es que se vea un equipo competitivo, y hoy lo fue en todo sentido. A medida que saquemos resultados, ese proceso va a ser un poco más ameno, pero yo estoy tranquilo”, concluyó Ortiz.

