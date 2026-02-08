;

VIDEO. Mandó a callar y luego pidió disculpas: Javier Correa aclara su polémico festejo en triunfo de Colo Colo ante Everton

El delantero albo publicó un mensaje en redes sociales refiriéndose al gesto que hizo durante la celebración de su gol.

Daniel Ramírez

Captura TNT Sports

Captura TNT Sports

Tras la victoria de Colo Colo sobre Everton, Javier Correa se pronunció en sus redes sociales y aclaró su polémico festejo en el gol que le anotó al cuadro viñamarino.

El delantero albo marcó el 2-0 al final del partido (90+10’). En la celebración, se llevó el dedo índice a la boca y mandó a callar.

¿A quién mandó a callar Javier Correa? Pues el argentino aseguró, en una historia de Instagram, que aquel gesto no iba dedicado a los hinchas del “Cacique”.

“Si se malinterpretó mi festejo de gol, lo aclaro acá. No fue dirigido a la gente ni a nadie en especial”, escribió el atacante después del partido.

“Pido disculpas si lo tomaron así. Un abrazo a todos y a seguir trabajando”, concluyó Correa en su cuenta de Instagram.

ADN

Historia de Instagram de Javier Correa

