Tras la victoria de Colo Colo sobre Everton, Javier Correa se pronunció en sus redes sociales y aclaró su polémico festejo en el gol que le anotó al cuadro viñamarino.

El delantero albo marcó el 2-0 al final del partido (90+10’). En la celebración, se llevó el dedo índice a la boca y mandó a callar.

⚽⚪⚫ ¡Para sellar el triunfo del Cacique!



Tras un carrerón de Leandro Hernández, Javier Correa fue el encargado de anotar el 2-0 definitivo con el que #ColoColo derrotó a Everton en el #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 8, 2026

¿A quién mandó a callar Javier Correa? Pues el argentino aseguró, en una historia de Instagram, que aquel gesto no iba dedicado a los hinchas del “Cacique”.

“Si se malinterpretó mi festejo de gol, lo aclaro acá. No fue dirigido a la gente ni a nadie en especial”, escribió el atacante después del partido.

“Pido disculpas si lo tomaron así. Un abrazo a todos y a seguir trabajando”, concluyó Correa en su cuenta de Instagram.