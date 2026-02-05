Chile se convierte en la excepción global: es el único país en camino a cumplir importante meta de la ONU / rarrarorro

Una investigación de escala mundial publicada por la prestigiosa revista Science ha lanzado una advertencia urgente: la toxicidad global por plaguicidas no deja de aumentar, amenazando la biodiversidad y alejando a la mayoría de las naciones del compromiso de reducir estos químicos a la mitad para el año 2030. Sin embargo, en medio de este sombrío panorama, Chile surge como el único caso de éxito a nivel global.

El equipo de científicos de la Universidad de Kaiserslautern-Landau (Alemania), liderado por Jakob Wolfram, desarrolló el índice de Toxicidad Total Aplicada Agregada (TAT). Esta herramienta permitió evaluar, por primera vez, el riesgo real de 625 sustancias sobre ocho grupos de seres vivos, incluyendo polinizadores, peces y organismos del suelo.

Chile: El ejemplo a seguir

El estudio analizó el 80% de los cultivos de la Tierra y concluyó que potencias como Brasil, Estados Unidos e India contribuyen hasta con el 68% de la tasa de toxicidad global. No obstante, al analizar las tendencias individuales, los investigadores fueron tajantes: Chile es el único país que, de mantener su ritmo actual, alcanzará la meta establecida en la Cumbre de la Biodiversidad Kunming-Montreal.

Las claves del éxito chileno según el reporte:

A diferencia de Argentina o EE. UU., que dependen fuertemente de semillas transgénicas vinculadas a un alto uso de herbicidas, Chile ha logrado disociar su rendimiento agrícola de la toxicidad extrema. Patrones de cultivo: La especialización de los cultivos chilenos está permitiendo adoptar estrategias que salvaguardan la biodiversidad del suelo y los polinizadores.

La especialización de los cultivos chilenos está permitiendo adoptar estrategias que salvaguardan la biodiversidad del suelo y los polinizadores. Contraste regional: Mientras la Unión Europea ha comenzado a relajar sus metas por presión de los agricultores, la trayectoria de Chile se mantiene firme hacia la agricultura orgánica o de bajo impacto.

Un cóctel químico que no cede

El informe destaca que apenas una treintena de sustancias (como los piretroides, organofosforados y neonicotinoides) son responsables de la mayor parte del daño ecológico. Estos compuestos, mezclados en “cócteles” químicos, impiden que los suelos se mantengan sanos y diezman a las especies que no son el objetivo de los agricultores.

“Chile es el ejemplo positivo. Lo crucial es entender que su estrategia país genera un impacto real en la biodiversidad del suelo”, argumenta Jakob Wolfram a el medio La Vanguardia.

Los científicos concluyen que para salvar la biodiversidad global, el mundo debería mirar hacia el modelo chileno y regresar a los niveles de toxicidad de hace 15 años, promoviendo el uso de biopesticidas y reduciendo el desperdicio alimentario.