;

La mayoría de los cánceres prevenibles están relacionados con solo dos hábitos de vida

Un análisis publicado en Nature Medicine revela que el tabaquismo sigue siendo el principal enemigo, vinculado al 15% de todos los casos anuales.

Mario Vergara

getty images

getty images / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Un exhaustivo análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado recientemente en la revista Nature Medicine, ofrece una hoja de ruta crítica para la salud pública global: aproximadamente el 38% de los nuevos casos de cáncer son evitables mediante cambios en el comportamiento, intervenciones médicas y mejoras ambientales.

De los casi 19 millones de diagnósticos registrados en 2022, cerca de 7 millones podrían haberse prevenido si se hubieran abordado 30 factores de riesgo variables.

Los principales enemigos de la salud pública

El estudio identifica los factores que tienen un peso determinante en la carga mundial de la enfermedad:

  1. Tabaquismo: Se mantiene como el factor número uno, relacionado con el 15% de todos los casos globales. En hombres, esta cifra asciende drásticamente al 23%.
  2. Infecciones: Representan el 10% de los diagnósticos. En mujeres, el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el principal responsable, pese a la existencia de vacunas eficaces. En hombres, el cáncer de estómago se vincula con el hacinamiento y la falta de agua potable.
  3. Consumo de Alcohol: Representa el 3,2% de los casos, lo que se traduce en unos 700.000 diagnósticos anuales evitables.
  4. Factores Ambientales y Ocupacionales: La contaminación del aire es responsable de hasta el 15% de los cánceres de pulmón en mujeres de Asia Oriental, mientras que en África del Norte el 20% de los casos en hombres se debe a contaminantes atmosféricos.

Revisa también:

ADN

Una oportunidad para los gobiernos

La Dra. Isabelle Soerjomataram, autora principal del análisis, enfatiza que abordar estas causas representa “una de las oportunidades más poderosas” para reducir la mortalidad. El informe destaca que el cáncer de pulmón, el de estómago y el de cuello uterino representan casi la mitad de los casos prevenibles, publica ScienceAlert.

Además de los riesgos conocidos como el Índice de Masa Corporal (IMC) elevado y la inactividad física, el estudio menciona factores menos visibles pero letales en ciertas regiones, como el uso de la nuez de areca, la radiación ultravioleta y la falta de lactancia materna óptima.

“Al examinar los patrones en distintos países, podemos proporcionar información específica para prevenir casos antes de que aparezcan”, afirma André Ilbawi, jefe del equipo de la OMS para el control del cáncer.

El estudio concluye que el momento de actuar es ahora, instando a los gobiernos a mejorar la cobertura de vacunación, endurecer las leyes contra el tabaco y mejorar los sistemas de saneamiento para salvar millones de vidas en la próxima década.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad