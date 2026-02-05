La mayoría de los cánceres prevenibles están relacionados con solo dos hábitos de vida

Un exhaustivo análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado recientemente en la revista Nature Medicine, ofrece una hoja de ruta crítica para la salud pública global: aproximadamente el 38% de los nuevos casos de cáncer son evitables mediante cambios en el comportamiento, intervenciones médicas y mejoras ambientales.

De los casi 19 millones de diagnósticos registrados en 2022, cerca de 7 millones podrían haberse prevenido si se hubieran abordado 30 factores de riesgo variables.

Los principales enemigos de la salud pública

El estudio identifica los factores que tienen un peso determinante en la carga mundial de la enfermedad:

Tabaquismo: Se mantiene como el factor número uno, relacionado con el 15% de todos los casos globales. En hombres, esta cifra asciende drásticamente al 23%. Infecciones: Representan el 10% de los diagnósticos. En mujeres, el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el principal responsable, pese a la existencia de vacunas eficaces. En hombres, el cáncer de estómago se vincula con el hacinamiento y la falta de agua potable. Consumo de Alcohol: Representa el 3,2% de los casos, lo que se traduce en unos 700.000 diagnósticos anuales evitables. Factores Ambientales y Ocupacionales: La contaminación del aire es responsable de hasta el 15% de los cánceres de pulmón en mujeres de Asia Oriental, mientras que en África del Norte el 20% de los casos en hombres se debe a contaminantes atmosféricos.

Una oportunidad para los gobiernos

La Dra. Isabelle Soerjomataram, autora principal del análisis, enfatiza que abordar estas causas representa “una de las oportunidades más poderosas” para reducir la mortalidad. El informe destaca que el cáncer de pulmón, el de estómago y el de cuello uterino representan casi la mitad de los casos prevenibles, publica ScienceAlert.

Además de los riesgos conocidos como el Índice de Masa Corporal (IMC) elevado y la inactividad física, el estudio menciona factores menos visibles pero letales en ciertas regiones, como el uso de la nuez de areca, la radiación ultravioleta y la falta de lactancia materna óptima.

“Al examinar los patrones en distintos países, podemos proporcionar información específica para prevenir casos antes de que aparezcan”, afirma André Ilbawi, jefe del equipo de la OMS para el control del cáncer.

El estudio concluye que el momento de actuar es ahora, instando a los gobiernos a mejorar la cobertura de vacunación, endurecer las leyes contra el tabaco y mejorar los sistemas de saneamiento para salvar millones de vidas en la próxima década.