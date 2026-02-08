SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras fuerte temblor percibido en el norte

Un sismo de mediana-fuerte intensidad sacudió a la zona norte de Chile durante la tarde de este domingo 8 de febrero, generando alerta entre los habitantes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:23 horas y tuvo su epicentro a 56 kilómetros al noreste de Pica. La magnitud del evento fue de 5.8.

Seguridad en las costas

Minutos después de ocurrido el temblor, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) entregó tranquilidad a las localidades costeras. El organismo confirmó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en el litoral chileno.

Evaluación de daños

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se encuentra monitoreando la situación.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones a personas o daños estructurales. “El resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred”, indicaron desde el organismo.