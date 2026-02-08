Mujer asesinó a su pareja a puñaladas y lo mutiló en España: vecinos decían que “eran la pareja perfecta”

Santiago

Un impactante caso de violencia intrafamiliar remece a la ciudad de Bilbao, en el norte de España, donde una mujer de 55 años fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja, un hombre de 67 años. El hecho ocurrió el pasado 30 de enero al interior de una vivienda del barrio de Uribarri.

Revisa también España prohibirá redes sociales para menores de 16 años: Chile discutirá la misma propuesta

Según información policial, los agentes acudieron al domicilio tras recibir un aviso por un posible homicidio. En el lugar encontraron el cuerpo de la víctima con múltiples heridas atribuibles a un ataque con arma blanca y con lesiones de carácter mutilante. La mujer se encontraba en la vivienda y, de acuerdo con lo señalado por las autoridades, habría confesado su participación, por lo que fue arrestada mientras se desarrollan las diligencias.

Según consignó el medio local El Diario Vasco, fue la hija de la detenida quien dio aviso a la policía luego de que su madre le relatara lo sucedido. Vecinos del sector señalaron haber escuchado gritos antes de que el crimen fuera reportado, mientras que personas cercanas a la pareja manifestaron sorpresa, describiéndolos como una relación aparentemente estable.