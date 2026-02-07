Los nuevos líderes del ministerio de Seguridad: los encargados de hacer cumplir la principal promesa de campaña de Kast
El presidente electo presentó a los subsecretarios que asumirán en las distintas carteras a contar del 11 de marzo, completando los principales cargos ministeriales.
El presidente electo, José Antonio Kast, dio un paso decisivo este sábado 7 de febrero al presentar los nombres de quienes liderarán la que fue su principal promesa de campaña: devolver la seguridad a los ciudadanos.
En una jornada marcada por la expectación, Kast oficializó el equipo que acompañará a la ministra designada, Trinidad Steinert, en el Ministerio de Seguridad.
La estructura del ministerio quedará conformada por dos figuras que deberán cumplir el objetivo de ejecutar el plan de seguridad que fue el eje de su triunfo electoral.
Seguridad Pública
Como subsecretario de Seguridad Pública asumirá el actual diputado por la Región de La Araucanía, Andrés Jouannet. Su nombramiento es visto como una señal política hacia las zonas con mayores índices de violencia.
- Trayectoria: Exintendente de La Araucanía y expresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
- El Rol: Su conocimiento en temas de defensa y el conflicto en el sur será clave para la dirección de las fuerzas de orden y el despliegue estratégico en el territorio nacional.
Prevención del Delito: El perfil técnico de Ana Victoria Quintana
Para la Subsecretaría de Prevención del Delito, el mandatario electo designó a Ana Victoria Quintana, quien aporta una visión estrictamente judicial a la prevención.
- Trayectoria: Fue fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur durante 18 años y abogada experta en maltrato infantil en el SENAME.
- Independencia: Para asegurar un rol técnico, Quintana congeló su militancia en el Partido Nacional Libertario, buscando mantener una gestión independiente del gobierno central.
De fiscal a ministra
A la cabeza de este equipo estará la ministra Trinidad Steinert. La ex fiscal será quien coordinará ambas subsecretarías para cumplir con el mandato de reducir los índices de victimización.
Con estos nombramientos, Kast busca asegurar que desde el primer día de su administración, el 11 de marzo, el Ministerio de Seguridad cuente con un equipo capaz de implementar las reformas de inteligencia y persecución penal que prometió a sus electores.
