Ex capitán de Carabineros condenado por ataque a senadora Campillai hace uso de su primera salida dominical

El ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado por las lesiones graves gravísimas que dejaron sin visión, gusto ni olfato a la actual senadora Fabiola Campillai, concretó este domingo su primera salida dominical desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina, en la Región del Maule.

El beneficio y los requisitos

La salida fue visada por el Consejo Técnico del penal, organismo encargado de evaluar de forma individual a los internos. Según la normativa vigente, Maturana cumplió con los dos pilares necesarios para acceder a este beneficio intrapenitenciario:

Conducta sobresaliente dentro del recinto penal. Tiempo mínimo de condena, habiendo cumplido una fracción significativa de la pena impuesta.

Maturana abandonó el recinto cerca de las 07:00 horas en silencio, evitando el contacto con los medios de comunicación, y tiene la obligación de reingresar al penal durante la tarde de este mismo domingo para continuar con su reclusión efectiva.

Los antecedentes de la condena

En octubre de 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo dictó una sentencia de 12 años y 183 días de presidio contra el ex oficial. El tribunal lo consideró culpable de apremios ilegítimos cometidos la noche del 26 de noviembre de 2019.

En aquella fecha, mientras Fabiola Campillai esperaba transporte público para dirigirse a su trabajo, Maturana disparó una bomba lacrimógena que impactó directamente en su rostro. Las consecuencias del ataque fueron irreversibles, provocando la pérdida total de la visión de la víctima y daños permanentes en otros sentidos.

El proceso de cumplimiento de pena de Maturana seguirá bajo el régimen de salida dominical de manera semanal, siempre y cuando mantenga el comportamiento requerido por las autoridades de Gendarmería.