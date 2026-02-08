;

Ex capitán de Carabineros condenado por ataque a senadora Campillai hace uso de su primera salida dominical

Patricio Maturana abandonó el penal de Molina a las 07:00 horas tras recibir la autorización del Consejo Técnico por buena conducta y cumplimiento de tiempo mínimo.

Mario Vergara

Ex capitán de Carabineros condenado por ataque a senadora Campillai hace uso de su primera salida dominical

El ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado por las lesiones graves gravísimas que dejaron sin visión, gusto ni olfato a la actual senadora Fabiola Campillai, concretó este domingo su primera salida dominical desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina, en la Región del Maule.

El beneficio y los requisitos

La salida fue visada por el Consejo Técnico del penal, organismo encargado de evaluar de forma individual a los internos. Según la normativa vigente, Maturana cumplió con los dos pilares necesarios para acceder a este beneficio intrapenitenciario:

  1. Conducta sobresaliente dentro del recinto penal.
  2. Tiempo mínimo de condena, habiendo cumplido una fracción significativa de la pena impuesta.

Maturana abandonó el recinto cerca de las 07:00 horas en silencio, evitando el contacto con los medios de comunicación, y tiene la obligación de reingresar al penal durante la tarde de este mismo domingo para continuar con su reclusión efectiva.

Revisa también:

ADN

Los antecedentes de la condena

En octubre de 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo dictó una sentencia de 12 años y 183 días de presidio contra el ex oficial. El tribunal lo consideró culpable de apremios ilegítimos cometidos la noche del 26 de noviembre de 2019.

En aquella fecha, mientras Fabiola Campillai esperaba transporte público para dirigirse a su trabajo, Maturana disparó una bomba lacrimógena que impactó directamente en su rostro. Las consecuencias del ataque fueron irreversibles, provocando la pérdida total de la visión de la víctima y daños permanentes en otros sentidos.

El proceso de cumplimiento de pena de Maturana seguirá bajo el régimen de salida dominical de manera semanal, siempre y cuando mantenga el comportamiento requerido por las autoridades de Gendarmería.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad