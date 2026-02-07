“En Japón no pasa”: extranjero en Chile lanza feroz palo por esta clásica conducta de los compatriotas en el mall

Ken Ota es un japonés viviendo en el norte de Chile y que continuamente está retratando los aspectos que más le han llamado la atención del territorio nacional.

De hecho, el creador de contenido ya goza de cierta popularidad, con 12 mil seguidores y varios videos que se han hecho virales por su honestidad.

Es más, en uno de sus registros recientes mostró un aspecto que podría interpretarse como falta de buenas costumbres entre algunos compatriotas que van de compras a centros comerciales.

“Cuando vengo al mall yo siento que estoy en Chile porque mira”, dice en el registro, antes de mostrar cómo en una tienda de retail la ropa está tirada por todos lados, menos en los ganchos correspondientes.

“¿Viste? Hay ropa en todos lados, así que yo siento que estoy en Chile porque en Japón no, es muy ordenadito, no pasa así. Pero, en Chile es normal po’“, explicó.

“Wow, estoy sorprendido, es una cultura diferente”, opinó @kendejapon.

“Las zonas de ropa ya parecen rucos jajaja”, bromeó uno de los usuarios de Instagram. “En Chile se han perdido los valores cívicos, lamentablemente”, le dijo otro.

“Me avergüenzan estas imágenes. Cuando salgo a una tienda, tengo la manía de arreglar toda la ropa que me encuentro en el suelo, no tolero que la gente sea tan desordenada”, explicó otro.

Un grupo también le advirtió a Ken que esto no sería una costumbre generalizada. Su caso retrata a un local de Antofagasta.

El video: