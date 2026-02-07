;

“En Japón no pasa”: extranjero en Chile lanza feroz palo por esta clásica conducta de los compatriotas en el mall

“Estoy sorprendido, es una cultura diferente”, admitió @kendejapon.

Javier Méndez

“En Japón no pasa”: extranjero en Chile lanza feroz palo por esta clásica conducta de los compatriotas en el mall

Ken Ota es un japonés viviendo en el norte de Chile y que continuamente está retratando los aspectos que más le han llamado la atención del territorio nacional.

De hecho, el creador de contenido ya goza de cierta popularidad, con 12 mil seguidores y varios videos que se han hecho virales por su honestidad.

Es más, en uno de sus registros recientes mostró un aspecto que podría interpretarse como falta de buenas costumbres entre algunos compatriotas que van de compras a centros comerciales.

Revisa también:

ADN

“Cuando vengo al mall yo siento que estoy en Chile porque mira”, dice en el registro, antes de mostrar cómo en una tienda de retail la ropa está tirada por todos lados, menos en los ganchos correspondientes.

“¿Viste? Hay ropa en todos lados, así que yo siento que estoy en Chile porque en Japón no, es muy ordenadito, no pasa así. Pero, en Chile es normal po’“, explicó.

“Wow, estoy sorprendido, es una cultura diferente”, opinó @kendejapon.

“Las zonas de ropa ya parecen rucos jajaja”, bromeó uno de los usuarios de Instagram. “En Chile se han perdido los valores cívicos, lamentablemente”, le dijo otro.

Me avergüenzan estas imágenes. Cuando salgo a una tienda, tengo la manía de arreglar toda la ropa que me encuentro en el suelo, no tolero que la gente sea tan desordenada”, explicó otro.

Un grupo también le advirtió a Ken que esto no sería una costumbre generalizada. Su caso retrata a un local de Antofagasta.

El video:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad