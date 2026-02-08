;

Domingo de violencia en centros comerciales: bandas armadas asaltan tiendas en Quilicura y Huechuraba

En menos de una hora, grupos de delincuentes irrumpieron en un outlet y en un mall de la zona norte, utilizando armamento de alto calibre y vehículos robados para sustraer ropa y tecnología.

Mario Vergara

Una jornada de extrema tensión se vivió este domingo en el sector norte de la Región Metropolitana, luego de que dos centros comerciales fueran blanco de violentos robos con intimidación en un breve lapso de tiempo. Los ataques, ejecutados por bandas armadas y encapuchadas, afectaron a tiendas de vestuario y tecnología.

1. El turno de Quilicura: Asalto a tienda Ellus

Durante la tarde, un grupo de delincuentes irrumpió en la tienda Ellus, ubicada en el Patio Outlet Boulevard de Quilicura. Según el reporte de Carabineros, los sujetos llegaron en dos vehículos que estacionaron directamente al exterior del local.

Varios individuos armados y con el rostro cubierto descendieron de los automóviles e intimidaron a los vendedores, procediendo a sustraer una gran cantidad de prendas de vestir. Tras concretar el robo, huyeron en dirección desconocida, logrando sustraer unos $12 millones en mercancias.

2. Huechuraba: Fusiles de asalto en Mall Plaza Norte

Casi en paralelo, la sucursal de WOM en el Mall Plaza Norte sufrió un asalto “clonado” al ocurrido en noviembre pasado. Pasadas las 17:00 horas, cuatro sujetos llegaron en una camioneta robada y se dirigieron al local del boulevard, sector estratégico por su cercanía a los estacionamientos.

Lo más alarmante para las autoridades fue el armamento exhibido:

  • Armas Cortas y Largas: Testigos reportaron armamento similar a fusiles de asalto.
  • Objetivo Específico: Los delincuentes ignoraron las pertenencias de clientes y vendedores, enfocándose exclusivamente en la bodega interna para sustraer equipos móviles de alta gama.

Investigación en curso

Carabineros de la 54ª Comisaría de Huechuraba y unidades de Quilicura trabajan en conjunto para determinar si existe un vínculo entre ambas bandas, dada la similitud en la agresividad y el uso de vías de escape rápidas. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas en ninguno de los dos atracos.

