VIDEOS. Así fueron capturados los cabecillas de “La Empresa”, banda buscada en Chile por lavado de dinero y extorsión

La policía colombiana capturó en el Valle del Cauca a una pareja con notificación roja de Interpol, acusada de liderar una red transnacional de préstamos “gota a gota”.

Mario Vergara

Un duro golpe a las redes del crimen transnacional asestó este domingo la Policía de Colombia, tras confirmar la captura de los dos principales líderes de la organización criminal “La Empresa”, quienes se encontraban prófugos de la justicia chilena.

El operativo, ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), se llevó a cabo en el sector de El Dovio, Valle del Cauca, donde fueron localizados los objetivos que contaban con una notificación roja activa para su captura inmediata.

El perfil de los capturados

Los detenidos fueron identificados como Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe. Según el Ministerio de Defensa colombiano, ambos dirigían una estructura dedicada principalmente a:

  • Préstamos “Gota a Gota”: Cobros ilegales con intereses abusivos.
  • Extorsión: Amenazas y hostigamiento directo a las víctimas para forzar el pago.
  • Lavado de activos: Blanqueo de capitales provenientes de las actividades ilícitas en Chile.

El método de “La Empresa”

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, fue enfático al describir el accionar de la banda en territorio nacional: “Eran cabecillas criminales de una organización dedicada a imponer cobros ilegales en Chile, donde amedrentaban a sus víctimas para asegurar sus ganancias”.

Próximos pasos: Extradición

Tras la captura, Montoya y Castillo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en Bogotá. El Gobierno de Chile ya fue notificado del éxito del operativo y se espera que en las próximas horas se formalice el proceso de extradición para que los imputados enfrenten los cargos de asociación delictiva y lavado de dinero ante los tribunales chilenos.

