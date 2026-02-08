Caso Muñeca Bielorrusa: Corte de Apelaciones define este lunes si Ángela Vivanco sigue en prisión preventiva

Este lunes 9 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de libertad presentada por la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La instancia es decisiva para el futuro inmediato del denominado “Caso Muñeca Bielorrusa”.

Los argumentos de la prisión preventiva

El pasado 30 de enero, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar más gravosa contra Vivanco, basándose en dos puntos críticos:

Peligro para la seguridad de la sociedad: Dada la gravedad de los delitos imputados (cohecho y lavado de activos). Peligro para el éxito de la investigación: Durante la formalización, el Ministerio Público reveló que la exministra había borrado mensajes de su teléfono celular antes de ser periciado, lo que fue interpretado como un riesgo de obstrucción a la justicia.

La postura de los querellantes

Desde el mundo gremial judicial, las expectativas están puestas en la confirmación del fallo. Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, señaló que esperan que la Corte ratifique lo obrado en primera instancia.

“Creemos que existe mérito suficiente para confirmar esta medida cautelar”, afirmó Acevedo, subrayando la importancia del caso para la transparencia del sistema.

Régimen actual de reclusión

Actualmente, Ángela Vivanco cumple su medida cautelar en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín. Debido a su anterior alta investidura en el máximo tribunal del país, permanece en un módulo especial destinado a resguardar su integridad física, separada de la población penal común.

Se espera que la resolución de la Corte de Apelaciones se conozca durante el transcurso de la jornada,