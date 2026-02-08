Autos eléctricos Xiaomi en Chile: ¿Cuándo llegan y cuáles son los nuevos planes de la marca en el país? / Robert Way

Tras consolidarse como el segundo proveedor de smartphones en Latinoamérica, Xiaomi ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión en Chile para 2026. Con una facturación que alcanzó los US$ 385 millones en 2025, la compañía busca dar el salto definitivo de ser una “marca de celulares” a convertirse en un gigante del ecosistema del hogar y la electromovilidad.

La estrategia central para este año es el despliegue territorial. Tras la reciente apertura de su flagship store en el Costanera Center este pasado enero, la firma planea invertir US$ 1,5 millones para abrir 10 nuevas tiendas durante 2026.

A largo plazo, la meta es aún más agresiva: 50 tiendas en los próximos 3 a 5 años, con una inversión estimada de US$ 7,5 millones. Este crecimiento físico es clave para cambiar su mix de ventas, que hoy depende en un 90% de los smartphones, publica el Diario Financiero.

La gran apuesta: Línea Blanca y Autos Eléctricos

Xiaomi no solo venderá tecnología de bolsillo. Durante la segunda mitad de 2026, la marca traerá su segmento de línea blanca al país, incluyendo:

Refrigeradores y lavadoras.

Equipos de aire acondicionado.

Aspiradoras robot y scooters (estos últimos sujetos a regulación).

Sin embargo, el anuncio que más expectación genera es la llegada de sus autos eléctricos. Según Martín Castro, la meta es que los vehículos Xiaomi circulen por las calles chilenas entre 2028 y 2029, asegurando su presencia definitiva para el año 2030. Esto obligará a duplicar el tamaño de sus tiendas actuales para acomodar los vehículos.

Chile como mercado estratégico

Desde su llegada oficial en 2019, Xiaomi ha pasado de ser una oficina de 5 personas a una operación con más de 100 trabajadores. Con un 18% de participación de mercado en telefonía, Chile se ha vuelto un laboratorio clave para la marca en la región.

“Queremos acercar nuestra tecnología e innovación a cada rincón de este país”, afirma Castro, destacando que ya llevan más de un año trabajando en las certificaciones de normativa eléctrica chilena para asegurar un desembarco exitoso de su línea de electrodomésticos.