Con armas largas y en camioneta robada: violento robo a tienda WOM de Mall Plaza Norte

Momentos de alta tensión se vivieron la tarde de este domingo en el Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba, luego de que una banda de delincuentes perpetrara un rápido y violento robo con intimidación en una sucursal de la empresa WOM. El hecho, ocurrido pasadas las 17:00 horas, movilizó un amplio operativo de Carabineros en el sector norte de la capital.

Un operativo “clonado”

De acuerdo con los antecedentes policiales, el modo de operar fue casi idéntico a un asalto ocurrido en la misma tienda el pasado 25 de noviembre. En esta ocasión, cuatro sujetos llegaron al centro comercial en una camioneta robada y se dirigieron al local ubicado en el boulevard, una zona estratégica por su cercanía a los estacionamientos que facilita una huida veloz.

Armamento de alto calibre

Testigos y personal de la 54ª Comisaría de Huechuraba informaron que los delincuentes actuaron a rostro cubierto. Dos de ellos ingresaron a la tienda portando armas cortas y largas, descritas preliminarmente como similares a fusiles de asalto.

El capitán Carlos Cortés detalló que los antisociales no sustrajeron pertenencias a los clientes ni al personal de ventas, sino que se enfocaron directamente en la bodega interna, desde donde extrajeron una cantidad aún indeterminada de teléfonos celulares de alta gama.

Escape y diligencias

Para concretar la huida, el conductor de la camioneta destruyó una de las plumas de acceso del centro comercial, escapando con rumbo desconocido. Carabineros ha iniciado un cruce de información con el Laboratorio de Criminalística (Labocar) para establecer si se trata de la misma organización criminal que afectó al recinto hace poco más de dos meses.

Afortunadamente, pese al nivel de violencia y el tipo de armamento exhibido, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.