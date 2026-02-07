¿Tu jefe es un Bot? la IA que paga a personas por hacer tareas en el mundo real: esto ofrece por los distintos trabajos

Desde hace ya varios años que la Inteligencia Artificial ha estado avanzado a pasos agigantados y cada vez son más las herramientas que se apoyan en esta tecnología, ya sea para crear nuevas cosas o simplemente para impulsar el desarrollo específico de diversos mercados.

Pero algo que a muchos jamás se le pasó por la cabeza es que llegaría el día en que esta generara empleo por sí misma ofreciendo puestos para humanos.

Detrás de esto está RentAHuman.ai, una nueva plataforma web que permite a las IA contratar personas para completar tareas físicas que los algoritmos se ven imposibilitados de realizar.

Tras la prestación del servicio se realiza un pago directo en criptomonedas, manteniendo todo en un área bastante específica y de nicho en el mundo tecnológico.

Su creador fue el ingeniero cripto Alexander Liteplo, quien la desarrolló en menos de una semana y pudo lanzarla oficialmente el pasado 2 de febrero de este 2026. A la fecha ya acumula más de 174.000 perfiles humanos disponibles a aceptar algún trabajo.

Detalles del servicio

Los usuarios humanos que se creen un perfil deben registrarse detallando algunas de sus principales habilidades, así como también entregando su ubicación y tarifa horaria (entre $35 y $150 dólares).

Los encargos se reciben vía API o protocolo MCP, pudiendo realizar acciones como recogidas de paquetes o verificaciones in situ (pudiendo incluir toma de fotos o más detalles), con pagos automáticos en stablecoins al verificar el trabajo.

Agentes IA, como los de OpenClaw, MoltBots o ClawdBots, buscan perfiles por criterios específicos y asignan instrucciones claras sin intermediarios corporativos.

Esto posiciona a RentAHuman.ai como la ‘capa de carne’ (meatspace layer) que extiende la autonomía digital de la IA al mundo tangible.

I launched https://t.co/tNYOm7V5wD last night and already 130+ people have signed up including an OF model (lmao) and the CEO of an AI startup.



If your AI agent wants to rent a person to do an IRL task for them its as simple as one MCP call. pic.twitter.com/tgqlAWDWtJ — Alex (@AlexanderTw33ts) February 2, 2026

Crecimiento viral

En solo días, el sitio registró 11.015 bounties totales y superó el millón de visitas en 72 horas, con solo un 13% de usuarios conectando wallets crypto, lo que sugiere interés por curiosidad más que adopción masiva.

Algunas de las tareas reales que han sido solicitadas incluyen sostener carteles en público, capturar fotos de objetos inusuales o redactar reseñas locales, replicando microtareas de gig economy pero orquestadas por bots autónomos.

De igual forma, algunos expertos alertan sobre la vulnerabilidades de seguridad, responsabilidad legal en accidentes y comodificación de mano de obra como “hardware biológico”.

Solo 83 perfiles son visibles pese a cifras altas, y tareas como una de $40 dólares recibieron 30 postulantes sin completarse, cuestionando operatividad.

El modelo aún plantea muchas interrogantes y ciertas falencias (o vacíos) en varios sentidos, pero sin duda que marca un precedente para el futuro de la inteligencia artificial y su relación con el ser humano.