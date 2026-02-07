Sorpresa en Copa Davis: Tabilo queda fuera del dobles ante Serbia y este será su reemplazante
Nicolás Massú sorprende con un ajuste de última hora en la formación, a minutos de iniciar el crucial compromiso en el Estadio Nacional.
En cuestión de minutos, Chile disputará el dobles ante Serbia por la Copa Davis, donde una victoria le permitirá cerrar la serie por 3-0.
Para este crucial encuentro, el equipo nacional tomó una decisión de último momento: Alejandro Tabilo no será parte del compromiso.
Según información de ADN Deportes, Tomás Barrios será quien acompañe a Nicolás Jarry en la dupla, en una determinación que sorprendió, considerando que inicialmente se proyectaba la presencia de “Jano”.
Por el lado de Serbia, se mantiene lo planificado: los gemelos Iván y Matej Sabanov serán los encargados de intentar silenciar el Estadio Nacional.
El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile y podrás seguirlo en vivo a través de la transmisión de ADN Deportes.
