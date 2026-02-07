Sorpresa en Copa Davis: Tabilo queda fuera del dobles ante Serbia y este será su reemplazante

En cuestión de minutos, Chile disputará el dobles ante Serbia por la Copa Davis, donde una victoria le permitirá cerrar la serie por 3-0.

Para este crucial encuentro, el equipo nacional tomó una decisión de último momento: Alejandro Tabilo no será parte del compromiso.

Según información de ADN Deportes, Tomás Barrios será quien acompañe a Nicolás Jarry en la dupla, en una determinación que sorprendió, considerando que inicialmente se proyectaba la presencia de “Jano”.

Por el lado de Serbia, se mantiene lo planificado: los gemelos Iván y Matej Sabanov serán los encargados de intentar silenciar el Estadio Nacional.

El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile y podrás seguirlo en vivo a través de la transmisión de ADN Deportes.