‘Chico’ Pérez, el DJ que pone fin a su amor de 40 años: “Te transformas en una especie de tenedor y se pierde la gracia del coleccionismo”

En los 80’s, Cristian Pérez (50) comenzó su aventura en el mundo de la música. Con alrededor de 10 años, el conocido periodista inició una de las colecciones de vinilos más grandes de Chile.

Hoy, con 50, Pérez dará por terminada una era en su vida al terminar su proyecto Maxivinil, sumada a la venta de su preciada colección de más de 5700 vinilos.

“Chico”, como es conocido, dio a conocer el pasado jueves en un emotivo video que está buscando un nuevo dueño para sus vinilos. El precio de su colección oscila entre los 100 y 200 millones de pesos.

“Yo te diría que el 40% o 50% de los discos acá son súper difíciles de encontrar. Me atrevería a decir que no hay colección de música chilena de época más grande que esta”, indicó en conversación con Radio ADN.

- ¿Cuándo comenzó a coleccionar sus vinilos?

- Yo venía coleccionando música desde hace mucho tiempo, cuando era muy pequeño, partí coleccionando cassette, luego compact discs, y cuando aparecieron los CDS toda la gente que tenía vinilos se empezó a deshacer de ellos porque nadie los quería, porque estaban pasados de moda.

- ¿Cuál fue el primer vinilo que consiguió?

- No lo tengo tan claro, pero me parece que fue Dark side of the moon o capaz alguno de Rick Astley, no lo tengo tan fresco.

- ¿Cuál es el disco que más cariño le tiene?

- Lo que pasa que cuando tienes esta cantidad de vinilos es como si tuvieras 10 hijos y me preguntaras a cual quiero más. Es difícil porque hay muchos que les tengo cariño. Los discos para mí son importantes básicamente porque son parte como del soundtrack de mi vida.

- ¿Y en el último tiempo alguno que aprecie?

- Hay algunos más transversales, algunos que escucho de siempre o que cada cierto tiempo me repito. Hay un disco de un grupo que se llama Los Sonny’s, que se llama El bueno, el malo y el feo, ese le tengo mucho cariño. Así hay varios discos de Dire Straits, New Order, Pet Shop Boys, Depeche Mode, hay un montón que son importantes.

- Usted tiene un proyecto llamado Maxivinil. ¿Qué significó para usted este canal?

- Cuando se puso de moda el vinilo yo habré tenido en esa época, no sé, 3000 discos y sentía que debía comunicar y debía compartir este tesoro que yo tenía y ahí nació Maxivinil, también para mostrar esta otra faceta mía que tiene que ver con la música. El proyecto partió tímidamente y 13 años después ya estamos aquí con 1000 capítulos, es una locura y me pareció bonito darle un cierre en ese número...

“Algunos me han preguntado algunas teorías bien raras (ríe) como si me voy a morir o si tengo alguna enfermedad terminal” — Cristián "Chico" Pérez

- Es algo poético, por así decirlo...

- Totalmente, es súper poético y van a quedar esos capítulos en YouTube, porque yo no los voy a borrar, va a quedar ese registro para siempre.

- ¿Por qué decidió dar cierre a este proyecto?

- Por agotamiento, porque esto se transformó en una obligación, al principio arrancó siendo un gusto y terminó en obligación y cuando uno hace las cosas así no son tan entretenidas. Tener 13 años y 1000 capítulos me parece una locura y un gran logro, así que cerrarlo así me parece bueno, es la raja. No sé si todos pueden contar eso.

- ¿Qué le han dichos su fanáticos?

- Algunos han entendido la decisión y en general ha sido puro agradecimiento. Algunos me han preguntado algunas teorías bien raras (ríe) como si me voy a morir o si tengo alguna enfermedad terminal o si tengo problemas de dinero y no tiene que ver con eso, es mucho más simple de lo que parece, esto tenía un buen momento para cerrarlo y los discos tampoco los estaba escuchando mucho...

- Tenía su colección ahí...

- Sí, el arte de coleccionar es juntarlos, buscarlos y encontrarlos. Eso es lo que hace interesante el coleccionismo, pero cuando ya los tienes, el buscarlos y encontrarlos se pierde. Entonces, te transformas en una especie de tenedor y se pierde la gracia del coleccionismo. Los discos los tuve muchos años y siento que es un buen momento para que otra persona los disfrute.

“Hay algunas ofertas que van en serio y otras han sido bien raras...” — Cristián "Chico" Pérez

- ¿Esa fue su razón para vender la colección?

- Claro, básicamente por eso, porque los estaba escuchando cada vez menos y también hay toda una moda alrededor del vinilo y mucho poser también y los vinilos nuevos son de mala calidad. Yo a veces me quedaba 10 minutos buscando algo que escuchar y al final apagaba la luz y me iba a dormir porque la colección es tan abrumadora que había mucho por elegir.

- ¿Hay algún disco con el que se va a quedar o los va a vender todos?

- Hay dos, pero básicamente por un amor que les tengo en particular. El primero es el que te mencioné de Los Sonny’s que está firmado por Florcita Motuda y el otro es uno de Los Prisioneros que me firmó Jorge (González) que también me lo voy a quedar.

- ¿Hay algún disco que tenga en su poder que sea único en Chile?

- Es difícil saberlo porque las fábricas no hacen una sola edición, hacen una tirada más o menos grande. Hay discos que son mucho más difíciles. Hay algunos que son pocos y que están en muy mal estado. Yo probablemente tengo por ahí uno en buena condición, eso hace la diferencia, pero no me atrevería a decir cual.

- En su video mencionó que su colección la puso en venta entre 100 y 200 millones, ¿ya ha recibido ofertas?

- Sí, hay algunas que van en serio. Otras han sido bien raras, por ejemplo, me están ofreciendo unas tierras en Chiloé (ríe). Pero sí, hay varias ofertas, vamos a ver qué pasa. Si se van, bien y si no, seguirán conmigo...

- Los va a seguir disfrutando...

- Claro, los seguiré disfrutando cuando me den ganas, pero no tengo esa cosa, de que la gente debería saber hacer, que es soltar, el dejar ir. ¿De qué me sirve si mañana me muero y aquí se queden los 5700 discos? Yo ya le saqué provecho. Me transformé en una especie de referente sin buscarlo, así que nada. Misión cumplida.

- ¿No ha pensado abrir un museo dedicado a la música?

- No, porque eso es un gasto de plata que no va a redimir nada, es solo gasto. El hecho de tocar los vinilos ya los desgastan y la gente no cuida nada.

- Aparte de vinilos, ¿hay algo más que coleccione?

- Si, tengo como 7000 CDs, cassettes y VHS. Hay gente que me ha preguntado si iba a dejar de escuchar música y no, yo voy a seguir haciéndolo, solo que se van los vinilos. Tengo un montón de CDs, laserdiscs, cassettes, blu-rays, tengo demasiada música en muchos formatos. Dejo ir esta colección porque siento que es un buen momento, o sea, cuando tú tienes dólares los vendes cuando el dólar está alto. Cuando tienes oro, lo guardas para venderlo cuando esté en buen precio y el vinilo hoy día es un bien que la gente aprecia.