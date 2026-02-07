Acusó a Bizarro de competencia desleal: Justicia condena a director de Swing por injurias contra Daniel Merino / Mario Vergara

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago puso fin este viernes a un enfrentamiento legal en la industria musical chilena. La justicia condenó a Carlos Lara, director de Swing Booking & Management, por el delito de injurias graves en contra de Daniel Merino, gerente general de la productora Bizarro.

El origen del conflicto: La hegemonía de Viña

La disputa estalló en julio de 2025, cuando Lara demandó civilmente a Bizarro (firma que produce el Festival de Viña del Mar). La acusación central apuntaba a un presunto abuso de posición dominante y competencia desleal.

Según Swing, Bizarro utilizaba su vitrina en la Quinta Vergara para presionar a los artistas y obtener representaciones exclusivas en Chile, interfiriendo en contratos vigentes con otros promotores. En la denuncia se mencionaron casos específicos de artistas internacionales como Morat e Il Volo.

La contraofensiva legal y la sentencia

Ante estas declaraciones, Daniel Merino —representado por Bizarro— interpuso una querella, argumentando que las acusaciones eran falsas y buscaban destruir su reputación profesional.

El tribunal finalmente le dio la razón a Merino en el cargo de injurias, estableciendo las siguientes sanciones para Carlos Lara:

Pena de cárcel: 61 días de presidio menor en su grado mínimo.

61 días de presidio menor en su grado mínimo. Beneficio legal: Se le otorgó la remisión condicional , por lo que no ingresará a prisión, pero deberá firmar en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería durante un año.

Se le otorgó la , por lo que no ingresará a prisión, pero deberá firmar en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería durante un año. Multa económica: El pago de 6 UTM (aproximadamente $400 mil pesos).

Absolución parcial

A pesar de la condena por injurias, el fallo absolvió a Lara del cargo de calumnias con publicidad, determinando que no se configuró el delito de imputar falsamente un crimen específico, aunque sí se dañó la honra del querellante con declaraciones agraviantes sin respaldo probatorio.