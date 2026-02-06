“Derribaremos a Francisco”: Los mensajes de Epstein que revelan una conspiración conservadora contra el fallecido Papa
Los chats de Epstein y uno de los asesores de confianza de Trump confirman que el ataque del arzobispo Viganò contra el Papa fue parte de una estrategia mayor financiada desde el sector conservador estadounidense.
La desclasificación de archivos del financiero Jeffrey Epstein en Estados Unidos ha abierto una nueva e inesperada arista en Europa. La prensa italiana ha revelado una serie de mensajes intercambiados entre 2018 y 2019 entre Epstein y Steve Bannon, el antiguo estratega de Donald Trump, que exponen una ambiciosa campaña para socavar al Papa Francisco y fragmentar la Unión Europea.
El objetivo: “Derribar” al Pontífice
En los mensajes, Bannon muestra una hostilidad abierta hacia el Papa Francisco, a quien el sector ultraconservador de EE. UU. criticaba por su postura ecologista, su defensa de los inmigrantes y su apertura hacia temas de género. “Derribaremos a Francisco” (We’ll take down Francis), escribió Bannon a Epstein en junio de 2019.
La estrategia incluía potenciar libros escandalosos sobre el Vaticano, como Sodoma, y apoyar a figuras rebeldes dentro de la Iglesia, como el arzobispo Carlo Maria Viganò, quien llegó a exigir la renuncia del Papa. Ante estos ataques, Francisco llegó a declarar irónicamente en 2019: “Para mí es un honor que me ataquen los americanos”.
Revisa también:
“The Movement”: El plan para capturar Europa
Más allá de la religión, los documentos detallan la operación política de Bannon para crear una red de partidos populistas denominada The Movement. El objetivo era claro: financiar a figuras como Marine Le Pen y Matteo Salvini para que la ultraderecha tomara el control del Parlamento Europeo.
Los hitos de la operación revelados en los chats:
- Financiamiento: Bannon le confiesa a Epstein que está concentrado en recoger fondos para que Le Pen y Salvini presenten listas completas.
- Influencia: Salvini es mencionado 89 veces en 30 mensajes. Bannon se presentaba como consejero de partidos como AfD (Alemania), Orbán (Hungría) y Farage (Reino Unido).
- Bloqueo Legislativo: La meta era alcanzar 200 escaños para bloquear cualquier ley, incluyendo regulaciones sobre criptomonedas.
El poder en la sombra
Las conversaciones entre el ideólogo y el financiero —quien murió en prisión poco después de estos intercambios— muestran una complicidad cínica sobre el manejo de la política internacional. En un mensaje de diciembre de 2018, Epstein elogia el trabajo de Bannon diciendo: “Esperemos que estés sentado sobre las rodillas de Salvini”, a lo que concluye refiriéndose a su influencia como “el poder de la oscuridad”.
Aunque Matteo Salvini ha restado importancia a los mensajes calificándolos de “ridículos”, las revelaciones confirman que la “guerra interna” en la Iglesia y el auge del populismo europeo tuvieron un centro de gravedad en los contactos entre la élite conservadora y figuras del poder en la sombra en Estados Unidos.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.