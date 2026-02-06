“Derribaremos a Francisco”: Los mensajes de Epstein que revelan una conspiración conservadora contra el fallecido Papa

La desclasificación de archivos del financiero Jeffrey Epstein en Estados Unidos ha abierto una nueva e inesperada arista en Europa. La prensa italiana ha revelado una serie de mensajes intercambiados entre 2018 y 2019 entre Epstein y Steve Bannon, el antiguo estratega de Donald Trump, que exponen una ambiciosa campaña para socavar al Papa Francisco y fragmentar la Unión Europea.

El objetivo: “Derribar” al Pontífice

En los mensajes, Bannon muestra una hostilidad abierta hacia el Papa Francisco, a quien el sector ultraconservador de EE. UU. criticaba por su postura ecologista, su defensa de los inmigrantes y su apertura hacia temas de género. “Derribaremos a Francisco” (We’ll take down Francis), escribió Bannon a Epstein en junio de 2019.

La estrategia incluía potenciar libros escandalosos sobre el Vaticano, como Sodoma, y apoyar a figuras rebeldes dentro de la Iglesia, como el arzobispo Carlo Maria Viganò, quien llegó a exigir la renuncia del Papa. Ante estos ataques, Francisco llegó a declarar irónicamente en 2019: “Para mí es un honor que me ataquen los americanos”.

“The Movement”: El plan para capturar Europa

Más allá de la religión, los documentos detallan la operación política de Bannon para crear una red de partidos populistas denominada The Movement. El objetivo era claro: financiar a figuras como Marine Le Pen y Matteo Salvini para que la ultraderecha tomara el control del Parlamento Europeo.

Los hitos de la operación revelados en los chats:

Financiamiento: Bannon le confiesa a Epstein que está concentrado en recoger fondos para que Le Pen y Salvini presenten listas completas.

Bannon le confiesa a Epstein que está concentrado en recoger fondos para que Le Pen y Salvini presenten listas completas. Influencia: Salvini es mencionado 89 veces en 30 mensajes. Bannon se presentaba como consejero de partidos como AfD (Alemania), Orbán (Hungría) y Farage (Reino Unido).

Salvini es mencionado 89 veces en 30 mensajes. Bannon se presentaba como consejero de partidos como AfD (Alemania), Orbán (Hungría) y Farage (Reino Unido). Bloqueo Legislativo: La meta era alcanzar 200 escaños para bloquear cualquier ley, incluyendo regulaciones sobre criptomonedas.

Jeffrey Epstein wanted to infiltrate the Vatican. To do this, he began funding Catholic charities through his foundation, sent his men to Vatican events, and plotted with Bannon "to take down Francis" and "purify the Church." He was also very interested in Vatican foreign policy. pic.twitter.com/nazFQPIrrE — Emanuel Pietrobon (@emanuelpietrob1) February 5, 2026

Hard to read today’s Gospel from Mark on beheading of John the Baptist and not think of yesterday’s revelations: Steve Bannon promising Epstein in 2018 that he “will take down Francis”. Power and ambition hate goodness and seek to destroy it. pic.twitter.com/AggkgO3e6m — Austen Ivereigh (@austeni) February 6, 2026

El poder en la sombra

Las conversaciones entre el ideólogo y el financiero —quien murió en prisión poco después de estos intercambios— muestran una complicidad cínica sobre el manejo de la política internacional. En un mensaje de diciembre de 2018, Epstein elogia el trabajo de Bannon diciendo: “Esperemos que estés sentado sobre las rodillas de Salvini”, a lo que concluye refiriéndose a su influencia como “el poder de la oscuridad”.

Aunque Matteo Salvini ha restado importancia a los mensajes calificándolos de “ridículos”, las revelaciones confirman que la “guerra interna” en la Iglesia y el auge del populismo europeo tuvieron un centro de gravedad en los contactos entre la élite conservadora y figuras del poder en la sombra en Estados Unidos.