“He vivido momentos muy difíciles”: la emoción de Jarry tras sellar el triunfo de Chile en Copa Davis

La dupla de Nicolás Jarry y Tomás Barrios selló el 3-0 para Chile en la serie de Copa Davis ante Serbia, asegurando el paso a los octavos de final del certamen.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el “Príncipe” analizó esta importante victoria, que también resulta clave en lo personal, considerando la poca continuidad que ha tenido en los últimos meses.

“Lo vimos muy bien, jugamos muy bien con ‘Tomi’. Él venía con ritmo, así que empezó devolviendo muy bien. Tuvo que acostumbrarse al viento a favor que teníamos y yo fui entrando en el partido. Pudimos ser superiores”, comenzó señalando.

Al ser consultado por la mala racha que arrastraba, respondió: “Ojalá no saquen ese tipo de cuentas, que no sirven para nada. He tenido momentos muy difíciles, pero estoy contento porque pude llegar bien con el codo, que ha sido un gran problema estos meses”.

Sobre su calendario en el circuito ATP, aclaró: “No llegaré a Buenos Aires. Estaré en Río y en el Chile Open. Por ahora quiero seguir trabajando bien el codo; siento que, por el momento, va a aguantar un singles”, sentenció Jarry.