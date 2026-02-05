;

Qué fue de Chechito, el romántico participante de “Solteros” invitado a “hacer el amor por bluetooth”

“Nunca he estado con una mujer, lamentablemente soy virgen”, admitió el concursante en el programa de Canal 13 emitido en 2016.

Javier Méndez

Qué fue de Chechito, el romántico participante de “Solteros” invitado a “hacer el amor por bluetooth”

Seguramente más de alguna persona recordará a Chechito, el romántico participante de Solteros de Canal 13 que ha revivido en las redes sociales gracias a los memes. “Nunca he estado con una mujer, lamentablemente soy virgen“, admitía en 2016.

Su momento más viral precisamente ocurrió durante la grabación del programa, cuando coincidió con Patricia Caro, otra mujer que buscaba el flechazo ad portas de las cuatro décadas.

Se puede hacer el amor sin tener sexo. Quizás, en este momento, estemos haciendo el amor y no te estés dando cuenta”, le dijeron al funcionario administrativo en una cita romántica. Quedó totalmente impactado.

Pese a que hace una década Chechito se la jugaba por completo, incluso cantando clásicos de Camilo Sesto, no logró el objetivo y mantuvo intacta su flor.

Revisa también:

ADN

¿Qué fue de Chechito? El presente del participante de Solteros

Hoy, Sergio dedica buena parte de su tiempo a las comunicaciones en el sur de Chile y se ve feliz. De hecho, en sus redes se presenta como locutor, animador y cantante, además de voz institucional para radios.

En noviembre fue parte de la producción de la Teletón 2025 y en diciembre pasado estuvo a cargo del backstage del Festival de la Guinda en Romeral y compartió con José Miguel Viñuela, el animador. “Lo has hecho increíble, Sergio”, le aseguró el rostro de TV+ durante una de las noches de fiesta.

Más allá de lo laboral, hay una pregunta que se repite entre sus seguidores: ¿Finalmente encontró a la mujer de sus sueños? “No, lamentablemente no”, ha respondido en más de una ocasión. “Si tiene una amiga por ahí, estoy recibiendo CV”, bromeó tras un comentario.

“Chechito, yo le tengo un par de amiguitas”, le lanzó un usuario. “Hay que conocerlas”, sostuvo el galán que sigue en la búsqueda de su media naranja.

Revisa el capítulo completo de Chechito en Solteros:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad