Qué fue de Chechito, el romántico participante de “Solteros” invitado a “hacer el amor por bluetooth”

Seguramente más de alguna persona recordará a Chechito, el romántico participante de Solteros de Canal 13 que ha revivido en las redes sociales gracias a los memes. “Nunca he estado con una mujer, lamentablemente soy virgen“, admitía en 2016.

Su momento más viral precisamente ocurrió durante la grabación del programa, cuando coincidió con Patricia Caro, otra mujer que buscaba el flechazo ad portas de las cuatro décadas.

“Se puede hacer el amor sin tener sexo. Quizás, en este momento, estemos haciendo el amor y no te estés dando cuenta”, le dijeron al funcionario administrativo en una cita romántica. Quedó totalmente impactado.

Pese a que hace una década Chechito se la jugaba por completo, incluso cantando clásicos de Camilo Sesto, no logró el objetivo y mantuvo intacta su flor.

¿Qué fue de Chechito? El presente del participante de Solteros

Hoy, Sergio dedica buena parte de su tiempo a las comunicaciones en el sur de Chile y se ve feliz. De hecho, en sus redes se presenta como locutor, animador y cantante, además de voz institucional para radios.

En noviembre fue parte de la producción de la Teletón 2025 y en diciembre pasado estuvo a cargo del backstage del Festival de la Guinda en Romeral y compartió con José Miguel Viñuela, el animador. “Lo has hecho increíble, Sergio”, le aseguró el rostro de TV+ durante una de las noches de fiesta.

Más allá de lo laboral, hay una pregunta que se repite entre sus seguidores: ¿Finalmente encontró a la mujer de sus sueños? “No, lamentablemente no”, ha respondido en más de una ocasión. “Si tiene una amiga por ahí, estoy recibiendo CV”, bromeó tras un comentario.

“Chechito, yo le tengo un par de amiguitas”, le lanzó un usuario. “Hay que conocerlas”, sostuvo el galán que sigue en la búsqueda de su media naranja.