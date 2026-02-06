Rebelión en Google: trabajadores buscan dejar de dar servicios a ICE

El gigante tecnológico Google enfrenta un nuevo estallido de activismo interno que pone a prueba su filosofía corporativa. Tras la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración el pasado 24 de enero en Minneapolis, los foros internos de la compañía se han visto inundados por peticiones de respuesta, marcando un quiebre tras años de relativa calma en la empresa.

La exigencia: Transparencia y Ruptura

Según un reporte de The New York Times, más de 800 empleados firmaron una petición formal dirigida a la gerencia. En el documento, los trabajadores expresan su “consternación por la violencia” y denuncian las “redadas de estilo paramilitar” ejecutadas por las agencias federales de inmigración.

Las demandas son claras:

Transparencia total sobre cómo la tecnología de Google apoya los operativos de las agencias de inmigración. Cese inmediato de negocios con dichas organizaciones. Medidas de seguridad adicionales para proteger a los empleados, tras un presunto intento de agentes del ICE de ingresar al campus de la compañía en Cambridge, Massachusetts.

El regreso del “No seas malvado”

Aunque la petición ha sido firmada por una fracción menor de los 190.000 trabajadores de Google, el movimiento recuerda la histórica huelga de 2018 contra el acoso sexual y el rechazo masivo al Proyecto Maven, un contrato con el Pentágono que utilizaba inteligencia artificial para ataques con drones.

“Han borrado ese lema (Don’t be evil), pero su filosofía está profundamente arraigada”, afirmó Matthew Tschiegg, ingeniero en la nube con más de una década en la empresa. Sus palabras reflejan la tensión entre una dirección que ha intentado reprimir la disidencia —despidiendo incluso a 28 trabajadores en 2024 por protestar contra contratos con Israel— y una base de ingenieros que aún cree en la responsabilidad ética de su trabajo.

Un cambio de tono en Silicon Valley

Este resurgimiento del activismo laboral ocurre en un contexto político complejo. Tras años de silencio mientras los ejecutivos se acercaban a la administración Trump, los ingenieros de Silicon Valley están comenzando a usar su peso estratégico para presionar a la Casa Blanca por cambios en las políticas migratorias.

La dirección de Google, que en años recientes ha limitado el acceso a documentos internos y reducido las reuniones generales para evitar conflictos, se encuentra nuevamente bajo el escrutinio de su talento más especializado. El caso de Alex Pretti ha servido como catalizador para una plantilla que, a pesar de los riesgos de despido, se niega a que su tecnología sea utilizada en operativos que consideran violentos y contrarios a sus valores.